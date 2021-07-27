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Anthony Nwakaeme: Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım - Son Dakika

Anthony Nwakaeme: Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım

27.07.2021 10:55
Anthony Nwakaeme: Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım, System.String[]

"Tek odak noktamız, hedefimize doğru ilerlemek""Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum""Trabzonspor taraftarlarıyla olmak benim için çok özel bir duygu""Uzun bir yol olacak, kolay olmayacak"- "Kaptan olmam istenirse bundan mutlu olurum"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Trabzonspor'un Nijeryalı...

"Tek odak noktamız, hedefimize doğru ilerlemek"

" Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum"

"Trabzonspor taraftarlarıyla olmak benim için çok özel bir duygu""Uzun bir yol olacak, kolay olmayacak"- "Kaptan olmam istenirse bundan mutlu olurum"Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, "Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Hem karakter hem de oyuncu olarak çok iyi insanlar" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın gayet iyi geçtiğini söyleyen Nwakaeme, "Sezon öncesi kampımız gayet iyi gidiyor. Sezon öncesi kampları kolay değildir ancak plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu zamana kadar her şeyin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim" diye konuştu."TEK ODAK NOKTAMIZ, HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLEMEK"Trabzonspor'un şampiyonluk için mücadele ettiğinin altını çizen Nijeryalı oyuncu, "Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım. Biz de bu doğrultuda ilerliyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımız gayet iyi çalışıyorlar. Hem karakter hem de oyuncu olarak çok iyi insanlar. Onları da aramıza katabilmek ve tecrübelerinden faydalanabilmek için çok sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Tek odak noktamız, hedefimize doğru ilerlemek ve bu doğrultuda sıkı çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. "TRABZONSPOR'DA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"Haziran 2022'de bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak gelen soruya ise 32 yaşındaki oyuncu, " Türkiye'de ve Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Herhangi bir sorun yok. Yönetimimiz beni ne zaman arar ve gelecek hakkında görüşlerimi sorarsa karşılıklı oturur konuşuruz. Burada mutlu olduğumu ifade etmem gerekir" cevabını verdi."TRABZONSPOR TARAFTARLARIYLA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"Yeni sezonda taraftarların tekrar statlara döneceğinden dolayı heyecanlı olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Koronavirüs sürecinde birlikte olamadık. Belki ben, onların beni özlediğin daha fazla onları özledim. Onlarla beraber olmak benim için çok özel bir duyguydu. Tam kapasite olmasa da yarı kapasite, hiç kimsenin olmamasından daha iyi olacak. Onların döneceği günü dört gözle bekliyorum" diye konuştu."GENÇ OYUNCULAR YAPTIKLARI İŞE EN İYİ ŞEKİLDE SARILMALI"Genç oyunculara da tavsiyelerde bulunan Anthony Nwakaeme, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok yetenekli genç oyuncularımız olduğunu görmüştüm. Onlara söylememiz gereken bu işi bırakmamaları. Yaptığı işe en iyi şekilde sarılmaya devam etmeliler çünkü o fırsat bir gün gelecektir" ifadelerini kullandı."UZUN BİR YOL OLACAK, KOLAY OLMAYACAK"Önümüzdeki sezonun zorlu geçeceğini ve sıkı çalıştıklarının altını çizen Nwakaeme, "Bu 3 yılda iyi sezonlar geçirdiğimiz ve etkili performanslar ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Geçen sezon, hocamızın katılışıyla takımımızın ne kadar yukarı gittiğini ve ne kadar gelişim gösterdiğini siz de fark etmişsinizdir. Bu sezonki hedefimiz iyi başlamak ve bunun yanında iyi bitirebilmek. Uzun bir yol olacak, kolay olmayacak. Bunun için de sıkı çalışıyoruz" açıklamasında bulundu."KAPTAN OLMAM İSTENİRSE BUNDAN MUTLU OLURUM"Trabzonspor'da kaptanlığa layık görülürse bunu en iyi şekilde yapmaya çalışacağını söyleyen Nijeryalı oyuncu, "Kaptan olmak beraberinde birçok sorumluluk getiriyor. Böyle büyük potansiyelli bir takımın kaptanlığını size veriyorlarsa, size de bunu en iyi şekilde yapmak düşer. Hoca eğer böyle bir karar verirse ben de bundan mutlu olurum ve en iyi şekilde yapmaya çalışırım" dedi.

Öte yandan Nijeryalı oyuncu, futbol kariyerini bitirmeden önce iki şeyi gerçekleştirmek istediğini vurguladı. Nijeryalı oyuncu, ""Abime karşı oynamak isterdim. Ayrıca Ronaldinho'ya karşı bir maçta forma giymek isterdim. Futbolu bu iki şeyi yapmadan bitirirsem içimde bir burukluk kalır" diyerek sözlerini noktaladı.

Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Türkiye, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anthony Nwakaeme: Trabzonspor, şampiyonluklar için mücadele eden büyük bir takım - Son Dakika Spor


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