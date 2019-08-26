Anti gravity hamağının ustaları antalya'da yetişiyor

PİLATES, dans, yoga gibi farklı dalların birleşiminden oluşan ve bir hamak üzerinde yapılan anti gravity fitness adı verilen Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor dalı son yıllarda popüler olurken Antalya'da eğitmen olmak isteyenler için kamp düzenlendi.

1991 yılından beri uygulanan anti gravity fitness sporunun Türkiye Eğitim Direktörlüğü'nü ise Mine Melek yapıyor. Kas kuvveti, çeviklik ve esnekliği arttırmaya yardımcı olan spor pilates, kinesis, dans, akrobasi ve yoga tekniklerinin birleşiminden oluşuyor.

Mine Melek anti gravity fitness sporunu hamileler, göz tansiyonu olanlar, yüksek veya düşük tansiyon şikayeti olanların yanı sıra, yakın geçmişte ameliyat geçirenlere önermediklerini belirtti. Melek, spor geçmişi olmasa da her yaştan insanın yapabileceğini belirtirken son 6 saatte botoks uygulaması yaptıranlara da önerilmiyor.

Antalya Quality Life Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 'AntiGravity Fundamental Eğitmen Eğitimi 32 saat sürerken uygulamanın incelikleri anlatıldı. Anti gravity fitness'ın havada yoga olarak bilindiğine dikkat çeken eğitmen Mine Melek, "Yerçekimine meydan okurken, genel güzelliğimizi ve şevkimizi artırmakla beraber, aynı zamanda omurlarımızı baskısız açarken bize gençlik çeşmesini, güzelleşmeyi bedenen, ruhen, zihnen her türlü faydası olan bir egzersiz metodudur. İşin içerisinde yüzde 60 yoga, pilates, kinesis, akrobasi dans ve fitness kültürü bulundurur" dedi.

Quality Life Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Antrenörü Melek Koçak ise anti gravity fitness'in, kişinin omurgasını esnek tutarak duruşunu doğrultan ve yaşlanma sürecini tersine çeviren bir yöntem olduğunu aktardı. Koçak, "Hareketliliğin artması kadar önemli bir diğer unsur da bu teknikte kişi omurlar üzerine baskı yaratmadan ters dönme hareketlerini gerçekleştirebiliyor. AntiGravity Fitness hem spor hem de hareket becerileri için kullanılabilen bir çapraz eğitim tekniğidir. Bir atleti daha hızlı, bir dansçıyı daha çevik yaparak rekabet üstünlüğü kazanmalarını sağlar" diye konuştu.

Anti gravity fitness yapmak isteyenlerin birçok nedeni olduğunu kaydeden Melek Koçak, şunları söyledi:

"Bu spor insan vücudunun esnekliğini sağlar. Omurgadaki disklerin üzerindeki basıncı kaldırır ve gerekli sıvıyı almalarını sağlar, böylece omurgayı düzeltir. Endokrin, lenf, sindirim ve dolaşım sistemini dinçleştirir. Serotonin, endorfin, endofalin, endokanabinoid ve depomin gibi mutluluk hormonlarını salgılar. Baş aşağı dönmeler sayesinde yüzdeki kılcal damarlara taze kan sağlayarak antiaging etkisi yapar. Masaj etkisiyle derinlemesine rahatlamanızı ve hafiflemenizi sağlar."