Antalya İş İnsanları Derneği(ANTİAD) Başkanı Ferhat Yıldız, 5'inci dönem tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yönetim önlerindeki 3 yıllık süreçte neler yapacaklarını ve projelerini üyeleriyle paylaştı.



ANTİAD, yeni dönem çalışma ve strateji toplantısını üyelerinin katılımıyla kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Ferhat Yıldız, Genel Sekreter Mehmet Kara, Başkan Yardımcıları Bilal Köleoğlu, Coşkun Altun, Hüseyin Şam, Rıza Atçı, Sayman Serkan Çobanoğlu, yönetim kurulu üyeleri Burak Yılmaz, Cemil Akçay, Cüneyt Akgül, Ferhan Alıcı, Tezcan Saçak ve çok sayıda dernek üyeleri katıldı. Programda konuşan Ferhat Yıldız, Antalya'da 80'in üzerinde STK olduğunu ve işadamları derneği sayısının 13 olduğunu dile getirdi.



Antalya'nın en etkili ve en iyi derneği olma yolunda büyük çaba harcadıklarının altını çizen Yıldız," Bu derneği aldığımız noktadan, farklı bir noktaya taşıyacağız. Her üyemizi iş yerinde ziyaret edeceğiz. Derneğimizi üyelerle birlikte yöneteceğiz."ifadelerine yer verdi.



"Prrojeler"



Görevde olacakları dönemde yapacakları projeler hakkında bilgiler veren Yıldız, " Proaktif bir yönetim sergileyeceğiz. Üyenin ayağına gideceğiz. Üyemiz ya derneğe devam edecek ya toplantıya katılacak yada bu dernekle iletişimini kesecek. Yüzde 80'in üzerinde bir katılım olması gerekir. Dernek toplantıları ve derneğin tüm organizasyonlarına üyelerimizin katılmasını istiyoruz. Biz varsak dernek var. Üyeyi merkeze alan bir yönetim şeklimiz olacak. Önce birbirimize güveneceğiz, daha şok zaman geçireceğiz ve ticaret gelişecek. Hesap verebilir olacağız. Ticaret odaklı toplantılar yapacağız. Gündemi olan konulu akşam yemekleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.



"Arge merkezi"



Teknokent Arge ve Kuluçka Merkezi hedeflerini hayata geçireceklerini kaydeden Yıldız, "Bu bizim vizyon projemiz ve birlikte yapacağız. Üniversite onaylı eğitim programları düzenleyeceğiz. ANTİAD A.Ş ve ANTİAD GYO çalışmamız var. Profesyonel danışmanlık hizmeti vereceğiz." dedi.



"Patara'ya övgü"



Yıldız, 2020 Turizm Yılı temasının Patara Antik Kenti olmasını da değerlendiren Ferhat Yıldız, "Antalya ekonomisinin 2020 yılında çok mesafe kat edeceğini düşünüyorum. Özellikle turizmde 2020'nin Patara yılı olmasının kente her anlamda katkı sunacağını düşünüyorum. Antalya'daki iş hayatının daha canlandıracaktır. Antalya'da turizmin ve tarımın dışında da diğer sektörlerde de yatırımlar var. İş insanları Antalya'nın ismini farklı konularda temsil ederek ekonomide ilerleme sağlayacaktır."şeklinde konuştu. Toplantı çalışma gruplarının belirlenmesiyle devam etti. - ANTALYA