Antibakteriyal tespih: Kuka - Son Dakika
Son Dakika Genel Antibakteriyal tespih: Kuka - Son Dakika

Antibakteriyal tespih: Kuka

6 saat önce

Antibakteriyal tespih: Kuka Korona virüs 'kuka tespih' satışlarını arttırdı Antibakteriyel özelliğiyle kuka tespihler yok satıyor Kuka tespihler, antibakteriyel özelliği nedeniyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı adeta yok satıyor.

Antibakteriyal tespih: Kuka

Korona virüs 'kuka tespih' satışlarını arttırdı

Antibakteriyel özelliğiyle kuka tespihler yok satıyor

ADANA - Kuka tespihler, antibakteriyel özelliği nedeniyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı adeta yok satıyor. Tespihçi Ahmet Ünverdi, tanesi en az 30 liradan satılan kuka tespihlerini talep üzerine birçok ile gönderdiğini söyledi.

Kuka ağacının Hindistan cevizine benzeyen meyvesi, antibakteriyel özelliği bulundurması nedeniyle eldeki mikropları yok ediyor.

Tespih çekmeyi sevip, virüse karşı önlem almak isteyenler de Osmanlı döneminden bu yana hekimlerin hijyen açısından önerdiği kuka ağacının meyvesinden yapılma tespihlere yöneldi.

"Çok yoğun talep geldi"

Adana'da baba mesleği olan tespihçiliği uzun yıllardır yapan tespih ustası Ahmet Ünverdi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada kuka tespihlerin son aylarda yok sattığını söyledi. Ünverdi, birçok ilden de tespih için talep geldiğini belirterek, "Yurt dışından önceden çok talebimiz oluyordu. Korona virüsten sonra yurt içinde birçok şehre göndermeye başladık. İstanbul ve Ankara'dan çok yoğun talep geldi" ifadelerini kullandı.

"Antibakteriyel bir malzeme"

Ünverdi, kuka tespihinin, kuka ağacının meyvesinden yapıldığını belirterek, "Gayet faydalı bir malzeme. Antibakteriyel bir malzeme. İnsanlar tespih çektikçe elinde ki bakteriler ölüyor" dedi.

Kuka tespihin 30 liradan başlayıp 100 liraya kadar satıldığını belirten Ahmet Ünverdi, "El işleme olursa fiyat daha da artıyor. Bu tespih mikropları öldürücü özelliğe sahiptir. Bu nedenle de talep var. Çok eski tarihlerden bu yana kullanılan malzemedir. Virüsten sonra bayağı bir artış oldu. Yüzde 60-70 oranında satışlar arttı. Bende herkese tavsiye ederim" dedi.

Antibakteriyal tespih: Kuka

Hindistan, Ankara, Adana, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:12 Kaynak: İHA

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