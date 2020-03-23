Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi - Son Dakika

Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi

6 saat önce

ADANA'da, tespihçi Mustafa Şimşek (33), koronavirüs salgınından sonra antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihlere ilginin arttığını söyledi.

Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi, System.String[]

ADANA'da, tespihçi Mustafa Şimşek (33), koronavirüs salgınından sonra antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihlere ilginin arttığını söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 13 yıldır tespih satan Mustafa Şimşek, dünya genelinde yayılan koronavirüsten sonra antibakteriyel özelliğiyle bilinen kuka meyvesinden yapılan tespihlerde satışların arttığını belirtti. Kuka meyvesinin Brezilya'da yetiştiğini ve atölyede yapılan işlemlerin ardından kuka tespihi üretildiğini söyleyen Şimşek, "Osmanlı Dönemi'nde kuka tespihleri 'elleri temiz olsun' diye mutfakta çalışanlara ve hekimlere çektirilmiş. Yani eskiye dayanan bir kültür bu. Biz hep tavsiye ediyorduk. Salgın haberlerinden sonra ilgi arttı" diye konuştu.

25 LİRADAN BAŞLIYOR

Kuka tespihlerinin fiyatının çeşitlerine göre değiştiğini ve 25 liradan başladığını söyleyen Şimşek, tespihin Türkiye'de bir aksesuar haline geldiğini ve her daim ilginin yoğun olduğunu kaydetti. Kuka tespihlere kadınların da ilgi gösterdiğini belirten Şimşek, "Bazıları kolye ya da bileklik kullanmak için da alıyor. Tabi elde çekmek daha iyidir" dedi.

Kuka tespihin eldeki bakterileri öldürdüğünü duyunca gelip satın aldığını söyleyen Nefes Tarhan ise koronavirüse karşı her türlü tedbiri almaya çalıştığını belirtti.


Mustafa Şimşek, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:30 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sabiha Gökçen kazasına ilişkin tutuklanan pilot ev hapsi koşuluyla tahliye edildi
3 çocuk annesi, asansör kabiniyle duvar arasına sıkışarak öldü Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek         
09:52
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı Genç adam 'Kim korkar koronadan' diyerek marketteki deodorantları yaladı         
08:44
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 18:19:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antibakteriyel özelliğiyle öne çıkan kuka tespihe yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]