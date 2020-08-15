Antibakteriyel tişörtlerin üretimine başlandı

Günlük yaşantının yeniden tasarlandığı pandemi döneminde önem kazanan antibakteriyel tekstil ürünleri ihtiyacı, firmaların bu alana yönelmesine neden oldu. Bir e-ticaret firması antibakteriyel tişört üretimine başladığını duyurdu.

Morhipo.com'un çok tercih edilen markası People By Fabrika ile çocuklara özel üretim yapan Morhipo Kids, yüzde 100 pamuklu ve antibakteriyel kaplama kumaştan tişört koleksiyonu çıkardı.

Verilen bilgiye göre, erkek ve çocuk kategorilerinde üretilen tişörtler, inovatif kumaşları sayesinde bakteri ve mikropların yayılmasını ve çoğalmasını engelleyerek, kötü koku oluşumunun önüne geçiyor; koruma ve kullanım kolaylığı ile hem siz hem de çocuklarınız için hijyenik bir moda deneyimi sunuyor. Antibakteriyel tişörtler, her tarza uyan basic tasarımları ve S bedenden XXL bedene uzanan kalıplarıyla geniş bir tüketici profiline hitap ediyor. Kız ve erkek çocuklar için oluşturulan tişört koleksiyonlarında ise 2 yaştan 14 yaşa kadar beden bulmak mümkün.

Hijyen, sağlık ve güvenliği kişisel giyim tercihlerinde de sağlamaya yardımcı antibakteriyel tişörtlerin Morhipo.com satışa sunulduğu belirtildi. - İSTANBUL