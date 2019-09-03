Son Dakika Haberleri: "Antibiyotik direnci en az iklim değişikliği kadar tehlikeli"
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"Antibiyotik direnci en az iklim değişikliği kadar tehlikeli"

3 saat önce

Bakteriler, antibiyotiklere karşı günden güne artış gösteren bir direnç geliştiriyor.

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Bakteriler, antibiyotiklere karşı günden güne artış gösteren bir direnç geliştiriyor. Bilim insanları özellikle endtüstriyel hayvancılıktan dolayı gelecekte insanlığın büyük tehlike yaşayacağını düşünüyor.

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:01 
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