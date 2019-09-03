"Antibiyotik direnci en az iklim değişikliği kadar tehlikeli"
3 saat önce
Bakteriler, antibiyotiklere karşı günden güne artış gösteren bir direnç geliştiriyor.
Bakteriler, antibiyotiklere karşı günden güne artış gösteren bir direnç geliştiriyor. Bilim insanları özellikle endtüstriyel hayvancılıktan dolayı gelecekte insanlığın büyük tehlike yaşayacağını düşünüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:01
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