Antibiyotiklere dirençli bakterilerden 2050'de yaklaşık 10 milyon insan ölebilir - Son Dakika

Antibiyotiklere dirençli bakterilerden 2050'de yaklaşık 10 milyon insan ölebilir

18.11.2020 10:15
Antibiyotiklere dirençli bakterilerden 2050'de yaklaşık 10 milyon insan ölebilir, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa'da 30 bin kişiden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa'da 30 bin kişiden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ise 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceği rapor edilmektedir" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Antimikrobiyal direnç, bakteri, mantar, virüs ve parazitlerin tedaviye direnmesine, tedavisi daha zor olan enfeksiyonlara, bunların yayılmasına, ağır hastalıkların ve ölümün artmasına sebep olur. 2020 yılının Mayıs ayında üç taraflı olarak; FAO, OIE ve WHO tarafından düzenlenen paydaş taraflar toplantısında Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası faaliyet alanının 'antibiyotik dirençliliği' üzerine değil, 'antimikrobiyal dirençliliği' üzerine odaklanacak şekilde kapsamı genişletilerek, Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası, Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası adını almıştır" ifadelerini kullandı.

"2050 YILINDA YAKLAŞIK 10 MİLYON İNSANIN ÖLECEĞİ RAPOR EDİLMEKTEDİR"

Antibiyotik direncine karşı toplum bilincinin oluşturulması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Antibiyotiklere dirençli bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlar nedeniyle her yıl Avrupa'da 30 bin kişiden fazla, dünya çapında ise yaklaşık 700 bin kişinin hayatını kaybettiği antimikrobiyal direnç gelişimi önlenemez ve etkili antibiyotikler geliştirilemez ise 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceği rapor edilmektedir. Bu durumda dünyanın ortak sorunu olan antimikrobiyal dirençle ilgili vakit kaybetmeden tüm ülkeler hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışma yürütmek durumundadırlar. Antibiyotiklere dirençle ilgili toplum bilincinin oluşturulması gerekir. Bu amaçla toplumun ve bu konuyla ilgileneceklerin uzman kişiler tarafından bilgilendirilmesi önemlidir. Enfeksiyonların kontrolü antibiyotik direncini frenleyen çok önemli bir unsurdur. Antibiyotik kullanma ihtiyacının azaltılması bakımından gerek insan ve gerekse hayvan sağlığı alanında sistematik koruyucu uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Antibiyotik direnci ile etkin mücadele kapsamında ve tek sağlık konsepti çerçevesinde konu ile ilgili tüm paydaşların yer aldığı ulusal eylem planları hazırlanarak, hızlı ve etkin bir şekilde uygulamaya konulmalıdır. Bu husus ülkemiz için de hayati derecede önemlidir. Unutulmamalıdır ki gerekli tedbirler alınmaz ise dirençli bakterileri tedavi edecek antibiyotikler bulunamayacak ve bunun sonuçları belki de bugün aktif olarak yaşanmakta olan Covid-19 pandemisinden daha ağır seyredecektir" dedi.

"TEK SAĞLIK YASASI ÇIKARILMALIDIR"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkede veteriner hekimliğin standartlarının yükseltilmesini talep ettiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal alt yapısını da içeren bir Tek Sağlık Yasası çıkarılmalıdır. Bu doğrultuda ilgili tüm meslek gruplarını bünyesinde barındıran ve Covid-19 benzeri salgın zoonotik hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu olmak üzere halk sağlığı ve hayvan sağlığı konusunda çalışmalar yapacak ve stratejiler oluşturacak, ülkesel ve küresel olayları izleyerek değerlendirecek, erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alacak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) benzeri doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmalıdır."

(İHA)

Antibiyotiklere dirençli bakterilerden 2050'de yaklaşık 10 milyon insan ölebilir

Ali Eroğlu, Veteriner, Avrupa, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antibiyotiklere dirençli bakterilerden 2050'de yaklaşık 10 milyon insan ölebilir - Son Dakika


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