Antidepresan hap alıp ormana giden genci kurtarma ekipleri yarı baygın halde buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antidepresan hap alıp ormana giden genci kurtarma ekipleri yarı baygın halde buldu - Son Dakika

Antidepresan hap alıp ormana giden genci kurtarma ekipleri yarı baygın halde buldu

6 saat önce

Antidepresan hap alıp ormana giden genci kurtarma ekipleri yarı baygın halde buldu Denizli de ailesi ile tartıştık dan sonra iddialara göre antidepresan hap içip ardından gittigi ormanlık alanda fenalaşan gencin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Antidepresan hap alıp ormana giden genci kurtarma ekipleri yarı baygın halde buldu

DENİZLİ - Denizli de ailesi ile tartıştık dan sonra iddialara göre antidepresan hap içip ardından gittigi ormanlık alanda fenalaşan gencin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Ekipler genci yattığı yerde yarı baygın halde buldu.

Edinilen bilgilere göre, olay akşam saatlerinde Buldan ilçesinde meydana geldi. Melih E. isimli genç ailesi ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrası antidepresan hap alarak Süleymanlı mevkiinde ormanlık alana giden genç adam, orada fenalaşarak bayıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Trac ve İHH arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmaları kısa sürede tamamlayan arma kurtarma ekipleri Melih E.'yi ormanlık alanda yarı baygın halde buldu. Ailesi tartıştıktan sonra antidepresan ilaç alarak ormanlık alana gittiği öğrenilen Melih E. sağlık ekipleri İlk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Gencin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Antidepresan hap alıp ormana giden genci kurtarma ekipleri yarı baygın halde buldu

Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:25 Kaynak: İHA
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