Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı - Son Dakika

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı

6 saat önce

MUĞLA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T., antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı.

Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı, System.String[]

MUĞLA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T.,  antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı. H.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Sakarya'dan iş aramak için Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., Orhaniye Mahallesi 12 sokak üzerinde bulunan bir eczanenin camına elinde sopa ile vurarak kırmaya çalıştı. Saldırgan davranışları nedeniyle çevrede endişe yaratan kişi ile ilgili vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, bir kişinin sokak üzerindeki 3 eczanenin camlarını kırdığını belirledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı.Rahat tavırlarıyla dikkati çeken H.T.'nin çevrede 3 eczanenin camlarını kırdığı saptandı.  Sakarya'dan iş aramak için Muğla'ya gelen H.T.'nin madde bağımlısı olduğu ve antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarına zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Menteşe, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
Polis, imamın çalınan motosikletini 14 yıl sonra bulup teslim etti Otobüste uyuyan kadına taciz iddiası: Şüpheliye linç girişimi Adana'da 434 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Son Dakika Haberleri
11:16 Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü - Son Dakika
11:16 Bakan Mustafa Varank "sanayi üretimindeki artışı" değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
11:12 ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, engelli sporcuların sorunların dinledi - Son Dakika
11:12 Üç kurum güçlerini birleştirerek örnek projeye start verdi - Son Dakika
11:11 Yaralı atmaca barınağa teslim edildi - Son Dakika
10:13 2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
09:34 Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 11:18:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]