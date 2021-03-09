"Antidepresan kullanımı psikoterapi denetiminde olmalıdır" - Son Dakika

"Antidepresan kullanımı psikoterapi denetiminde olmalıdır"

09.03.2021 13:03

Antidepresan kullanımının arttığını söyleyen Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, "Antidepresan kullanımının mutlaka psikiyatr denetiminde olmalıdır.

Antidepresan kullanımının arttığını söyleyen Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, "Antidepresan kullanımının mutlaka psikiyatr denetiminde olmalıdır. Uzman klinik psikologlardan da psikoterapi alınmalıdır" dedi.

Antidepresan kullanımının gerekli olup olmadığının psikiyatrik bir değerlendirme sonucunda hekim tarafından karara bağlanmasının şart olduğunu kaydeden İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog Dr. Kahraman Güler, "Eğer psikiyatrist ilaç ve ek olarak psikoterapi önerdiyse kişilerin sağlıklı ve hızlı bir sonuç almaları için hazırlanan tedavi programına uygun davranmaları gerekiyor. Bu yol en sağlıklı olanıdır. Eğer birey ilaç kullanım gerekliliği konusunda psikiyatrist onayıyla vazgeçtiyse kesin olarak belli bir süre psikoterapi almalıdır. Psikoterapi uzman klinik psikologlardan alınmalı ve bu kişiler alanında yetkin olmalıdır. Belirli bir program dahilinde ilerleyen seanslarla birlikte bireyler kendine yetebilme, gevşeme egzersizleri, öz-kontrol, duyguların anlamlandırılması ve ifadesi, olumsuz inançların olumlu olanlarla değiştirilmesi, problem çözme ve baş etme stratejilerini geliştirmeyi öğrenmeliler" dedi.

'İLAÇLAR BAĞIMLILIK YAPAR' DÜŞÜNCESİ HASTAYI KÖTÜ ETKİLER

İlaç kullanım konusunun hekimlerin yetki alanı olduğunun altını çizen Dr. Kahraman Güler, "Biz klinik psikologlar danışanlarımıza verilen ilaçları yeterli psikolojik destek aldıklarında bırakabileceklerini fakat bu durumun bazı psikotik rahatsızlıklar için geçerli olmadığını en sağlıklı psikoeğitim yolu ile anlatırız. Çevre tarafından yapılan 'İlaçlar bağımlılık yapar, kullanma, kendi kendinin doktoru ol, her şey senin kafanda bitiyor' gibi önerilerde bulunulması ya da buna inanılması hastanın durumunu kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Eğer doktor gerek görürse ilaç kullanılmalı. Bırakmak adına, doktorunuzun sizi gözlemlemesi ve aynı zamanda ortaya çıkan semptomlarınızın yok sayılacak dereceye gelmesi gerekir" diye konuştu.

Dr. Kahraman Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhakkak ki 'İyileştim kullanmama gerek yok' düşüncesinin yerini daha sağlıklı bir düşünce olan 'Şu an bu ilacı kullanıyorum ama bu bir süreç, doktoruma iyi olduğumu belirtmeliyim. Doğru zamanda ilacı bırakmalıyım' düşüncesinin alabilmesi gerekir. İlaç kullanımı ve kesilmesi konusunda kesin olarak düzenli takip ve hekim kararı en doğru olanıdır."

"PANDEMİ PSİKOLOJİLERİ ZORLARKEN KİŞİLER KENDİ KONTROLLERİNİ SAĞLAMALI"

Pandemide psikolojik olarak gelinen durumun nasıl düzeltilebileceği ile ilgili bilgi aktaran Dr. Güler, "Açıkçası süreç birçok birey için fırsatta oldu diyebiliriz ancak zorlanan ve sorun yaşayan önemli bir insan topluluğu var. İnsan olarak bu süreçte yaşanan kaygının anormal duruma verilen normal tepkiler olduğunu aklınızda bulundurun. Kişilerarası ilişkilerinizi sürdürün.  Duygusal, düşünsel ve davranışsal manada kendiniz gözlemleyin, farklılaşan şeyleri anlarken nedenlerini kimseyi suçlamadan bulmaya çalışın. Kendinizi gevşetmeyi öğrenin, hareket etmek iyi gelecektir. Her şeyi kontrol etmek elimizde değil ancak kendi kontrolünü sağlamak mümkün, Gerekli ise psikolojik destek isteyin" ifadelerini kullandı.

ANTİDEPRESAN PSİKİYATRİSTİN BELİRTTİĞİ DOZ VE ZAMANDA ALINMALI

Her ilaç gibi mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılması gereken antidepresanların ideal kullanımı için Dr. Güler "Antidepresan psikiyatristin belirttiği doz ve zamanda alınmalı, aksi takdirde yarar sağlamak yerine zararı dokunabilir. Yan etkileri olabileceği için bırakmak zorunda kalınır. İlacın kesilmesi de kullanımı gibi mutlaka doktor gözetiminde olmalıdır. Unutulmamalıdır ki ilaçlar vücuttaki semptomları ve belirtileri dengelemek için kullanılır. Semptom ve belirtileriniz başlar başlamaz kafanıza göre ya da bir uzmana danışmadan ilaca sarılmak veya belirtileriniz azalınca kendi kendinize bırakmak kendinize verdiğiniz zararlardan birisi olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.


Antidepresan kullanımı psikoterapi denetiminde olmalıdır

İstanbul Aydın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Antidepresan kullanımı psikoterapi denetiminde olmalıdır' - Son Dakika


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