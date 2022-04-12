Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor - Son Dakika
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Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor

12.04.2022 11:30

ANKARA Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Müjde Eryılmaz ve Uzman Eczacı Suna Sibel Gürpınar ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Didem Kart, TÜBİTAK destekli projede antidepresanların antibiyotik direncine neden olduğunu ortaya koydu.

ANKARA Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Müjde Eryılmaz ve Uzman Eczacı Suna Sibel Gürpınar ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Doç. Dr. Didem Kart, TÜBİTAK destekli projede antidepresanların antibiyotik direncine neden olduğunu ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı tehdidi olarak nitelendirilen antibiyotik direncine antidepresanların da yol açtığını ortaya koyan araştırma, mikrobiyoloji alanında dünyanın saygın hakemli dergilerinden Archives of Microbiology'de yayımlandı.

Antibiyotik direnci, 2014 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel bir sağlık tehdidi olarak ilan edildi. DSÖ, 2015 yılında bu sorunun kontrolü için 'Antimikrobiyal Dirence Karşı Küresel Eylem Planı'nı yayımladı. Alınan tüm önlemlere rağmen antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar nedeniyle her yıl 750 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor ve bu sorunun önüne geçilememesi halinde önümüzdeki 30 yıl zarfında bu sayının yılda 10 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor.

TÜBİTAK DESTEKLİ ÇALIŞMA ULUSLARARASI DERGİDE

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müjde Eryılmaz ve Uzman Eczacı Suna Sibel Gürpınar ile Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Kart, antidepresanların antibiyoti direncindeki rolünü araştırdı. TÜBİTAK destekli araştırmada, kullanılan antidepresanların da antibiyotik direnci üzerinde rol oynayabildiği ortaya kondu. Mikrobiyoloji alanında dünyanın saygın hakemli dergilerinden Archives of Microbiology'de yayımlanan araştırma sonuçlarına göre antidepresan etkin maddeleri olan fluoksetin, sertralin ve amitriptiline maruz bırakılan duyarlı test bakterileri bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştirdiği gösterildi. Antidepresanların antibiyotik direncinin doğrudan ya da dolaylı nedeni olabildiği ortaya konmuş oldu.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Müjde Eryılmaz, antibiyotiklerin gerek insanlarda gerek hayvanlarda gerekse tarım ve gıdada tedavi amacıyla uygun olmayan kullanımlarının direnç nedeni olduğu düşünüldüğünü söyledi. Eryılmaz, "Buradan yola çıkarak biz 'Antibiyotik direncini etkileyen başka etkenler olabilir mi?\

Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor
Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor
Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor
Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor
Antidepresanlar antibiyotik direncine neden oluyor

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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