"Antik Çağ'dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi"ne online ulaşılabilecek - Son Dakika

"Antik Çağ'dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi"ne online ulaşılabilecek

18.12.2020 12:39

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ iş birliğiyle okurlarla buluşan "Antik Çağ'dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi" adlı eserin, Türkçe ve İngilizce versiyonları online olarak kullanıma sunuldu.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ iş birliğiyle okurlarla buluşan "Antik Çağ'dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi" adlı eserin, Türkçe ve İngilizce versiyonları online olarak kullanıma sunuldu.

2012 sonlarında başlatılan proje çerçevesinde tematik olarak hazırlanan topografya, mimari, dini ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı, 363 makaleden oluşan eserin Türkçe versiyonu 2015 yılı içerisinde basıldı.

Toplam 10 cilt, 5 bin 320 sayfadan oluşan eserde, harita, minyatür, gravür, resim, arşiv belgesi olarak 4 bin civarında görsel malzeme kullanıl­dı. Eserin İngilizce tercümesi ise 2019 yılında tamamlandı.

Şehrin bütün tarihi dönemlerini ele alan, bu anlamda da alanındaki en hacimli ve kapsamlı bir çalışma özelliğine sahip olan eserde, İstanbul'un Antik Çağ'daki ilk yerleşiminden bugüne kadar "şehir" oluşunu merkeze alarak dünya şehirleri içindeki yerinin tayin edilmesi ve İstanbul'a dair akademik araştırmaların bir hülasasının sunulması amaçlandı.

Eserin içeriği Türkçe olarak "istanbultarihi.ist" adresinden, İngilizce olarak da "istanbultarihi.ist/en" adresinden okunabilecek.

İslam Araştırmaları Merkezi, İngilizce, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Antik Çağ'dan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi'ne online ulaşılabilecek - Son Dakika


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