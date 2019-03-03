Son Dakika Haberleri: Antik Çağ Geleneği Turizmin Çekim Noktası Oluyor

Antik Çağ Geleneği Turizmin Çekim Noktası Oluyor

1 saat önce

Bulgaristan'ın Yambol kentinde "kötü ruhların kovulması" ritüelinin canlandırıldığı maske festivali (Kukerlandia) renkli görüntülere sahne oldu.

Antik Çağ Geleneği Turizmin Çekim Noktası Oluyor, System.String[]
Bulgaristan'ın Yambol kentinde "kötü ruhların kovulması" ritüelinin canlandırıldığı maske festivali (Kukerlandia) renkli görüntülere sahne oldu.


Antik çağ geleneği olarak Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Traklardan bugüne taşınan festivalde, maskeli ve renkli kıyafetli gruplar baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan "kötü ruhları uzaklaştırmak" geleneğini canlandırdı.

Yambol Belediyesinin düzenlediği festivalde Tunca Nehri yanındaki şehir parkında toplanan maskeli gruplar, kötü ruhların maskeler ve çan sesiyle kovulmasını anlattıkları gösterilerini jüriye beğendirmeye çalıştı.


El yapımı "kuker" maskeler ve üzerlerindeki çanlarla gösterilerini sunan grupların, Trak savaşçılarını temsilen giydikleri kıyafet ve çıkardıkları sesler dikkati çekti.

Başta Edirne olmak üzere Türkiye'den ve Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.

Her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı festival turizmde çekim noktası haline geldi.

Özellikle Türkiye'den son yıllarda tur şirketlerinin paketlerine aldığı festival fotoğraf sanatçıları içinse önemli görseller sunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Yunanistan, Bulgaristan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi

Mansur Yavaş'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı Nesli Tükenmekte Olan Oklu Kirpiyi Vahşice Öldürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 14:03:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antik Çağ Geleneği Turizmin Çekim Noktası Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]