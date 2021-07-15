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Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen "strigilis" ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika

Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen "strigilis" ziyaretçileriyle buluştu

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:17
Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan ve yaklaşık 2 bin 300 yıl önce gladyatör ve sporcuların vücutlarını yağ ve kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti "strigilis", İzmir Arkeoloji Müzesinde tarih meraklılarıyla buluştu.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'ndeki kazılarda bulunan ve yaklaşık 2 bin 300 yıl önce gladyatör ve sporcuların vücutlarını yağ ve kumdan temizlemek için kullanılan kazıma aleti "strigilis", İzmir Arkeoloji Müzesinde tarih meraklılarıyla buluştu.

"Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projeyle her ay özel bir eseri ziyaretçilerine tanıtan İzmir Arkeoloji Müzesi'nin yeni konuğu bronz bir "strigilis" oldu.

Teos Antik Kenti'ndeki kazılar sırasında mezarlık bölgesinde bulunan strigilisin, eğitim ve spor alanında çalışan bir sporcu ya da gladyatöre ait olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 16 santim büyüklüğünde olan ve yarım ayı andıran bir forma sahip strigilisin üstünde horoz dövüşü sahnelerini canlandıran işlemeler bulunuyor.

Tarih uzmanlarının "paha biçemediği" eser, temmuz ayı sonuna kadar teşhirde kalacak.

Kullanımı o döneme özel

Müze Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, strigilisin Türkçeye "temizleme kaşığı" olarak tercüme edilebileceğini söyledi.

Temizleme kaşığını Antik Çağ'da sporcu ve gladyatörlerin kullandığını aktaran Keser, aletin kullanım alanına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Spor çalışmaları öncesi atletlerin vücutlarını zeytinyağı ile kapladığını biliyoruz. Kumla kaplı alanlarda çalışmalarını tamamladıktan sonra vücutlarını temizlemek zorunda kalıyorlardı. Strigilis adı verilen bu kaşıkla vücutlarını kazıyor ve kaba pisliği alıyorlardı. Kişiye özel yapılmış bir kaşık olduğunu biliyoruz. Üzerindeki horoz dövüşü figürü de ilginç bir ayrıntı. Dövüş o dönemde insanların ilgisini çekmek için kullanılan bir eğlence biçimi. Strigilislerin kullanımı da o döneme özel."

Keser, strigilisin müzedeki diğer antik eserler gibi benzersiz olduğunu belirterek, "Teos Antik Kenti'ndeki mezarlık kazılarında bulunan bu nadir ve özel eser ziyaretçilerin çok ilgisini çekti." diye konuştu.

Hünkar Keser, bazı müze ziyaretçilerinin "Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projede sergilenen bazı eserleri saatlerce seyrettiğine tanıklık ettiklerini sözlerine ekledi.

12 ayda 12 eser

Depoda koruma altında tutulan eserleri gün ışığına çıkarmak ve bir ay süreyle ziyaretçilerle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve ocak ayında başlayan "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında son olarak haziran ayında Orta Kalkolitik döneme ait Kilia Tipi İdol-Stargazer (Tepegöz-gökyüzü gözlemcisi) sergilenmişti.

Projeyle Ocak 2022'ye kadar her ay, kazılarda çıkarılan nadide eserlerin, ziyaretçilerin beğenisine sunulması planlanıyor.

Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen strigilis ziyaretçileriyle buluştu
Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen strigilis ziyaretçileriyle buluştu
Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen strigilis ziyaretçileriyle buluştu
Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen strigilis ziyaretçileriyle buluştu
Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen strigilis ziyaretçileriyle buluştu

Arkeoloji Müzesi, Seferihisar, Arkeoloji, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antik Çağ'ın ünlü gladyatör ve sporcularına özel işlenen 'strigilis' ziyaretçileriyle buluştu - Son Dakika


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