Antik çağa ait bileziği satmak isterken yakalandı

MERSİN'de, antik çağa ait altın bileziği satmaya çalışan K.A., suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A'nın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda K.A., antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken, suçüstü yakalandı. El konulan altın bilezik, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.