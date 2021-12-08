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Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı - Son Dakika

Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı

08.12.2021 11:19
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı

ANKARA'da seramik sanatçısı Soner Genç'in antik çağlardan günümüze 64 farklı modelde para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği 'Zamanın Hazinesi' adlı sergi açıldı.

ANKARA'da seramik sanatçısı Soner Genç'in antik çağlardan günümüze 64 farklı modelde para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği 'Zamanın Hazinesi' adlı sergi açıldı.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, antik dönem sikkelerinden Reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor. Seramik sanatçısı Soner Genç'in dört yıl süren çalışmalarının ardından hazırlanan sergide, 64 farklı modelde seramik para örneği bulunuyor. Sergilenen paralar üzerlerinde taşıdıkları yazılar, isimler, portreler ve sembollerle ait oldukları toplumların yazılı ve görsel izlerini taşıyor. Sergide, gücü temsil eden paranın geçmişten günümüze olan değişimleri, uygarlıklar ve imparatorluklardan bağımsız olarak varlığını sürdüren paranın gücünden bir şey kaybetmediği gözler önüne seriliyor. 'Zamanın Hazinesi' adlı seramik sergisi 6 Mart 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

'KÜÇÜK ÖLÇÜLERİN BÜYÜK KÜLTÜR HAZİNESİ SAKLADIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM'

Müzelerde eski tarihi eserlerin, antik dönemden uygulamalarından örneklerin haricinde paraların yer aldığını söyleyerek, 'Herkes o paralara dikkatle bakmazdı. Ben daha dikkatli bakardım. Küçük ölçülerin içerisinde aslında çok büyük bir kültür hazinesi sakladığını düşünüyordum. Sonra 'onları büyütünce acaba nasıl olur, görsellikte seramiğe aktarıldığında etkileri ne olur' diye düşünmeye başladım. Çalışmalarıma yaklaşık 5 yıl önce başladım. Kilden modellerini şekillendirip kalıplarını aldıktan sonra da döküm yöntemiyle sergide yer alan eserleri oluşturdum. Para insanlık tarihinde önemli bir yer tutuyor. Günümüze geldiğimizde de son bitcoin örnekleriyle kripto ve sanal parayı sanal gerçeklik olarak günümüzde karşımıza çıkmasıyla, çalışmalarımda sona yaklaşırken kendi portremin yer aldığı parayla çalışmalarımı tamamladım? diye konuştu.

'FARKLI DÖNEM FARKLI PARALAR VAR'

Sergide 81 adet eserin yer aldığını ifade eden Genç, '64 adet farklı tarihin içindeki uygarlıktan para örneği çalıştım. 64 tane örnek milattan önceki antik Yunan'dan başlayarak Roma, Bizans, Erken Osmanlı ve Osmanlı'daki altınlardan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonraki ilk 1934'lü yıllardaki metal paralar yer alıyor. İçindeki Mustafa Kemal Atatürk'ün de yer aldığı örnekleri seçmeye gayret gösterdim. En sonda kripto paralarla çalışmalarım neticelendi. Sergiden bir dil bütünlüğü olması açısından da eserlere baktığımızda farklı dönem farklı paralar var. Hepsini tek bir süzgeçten geçirir gibi üstünde tek bir sır kullandım. Oda metalik. Antik paraların günümüzde bulunduğu andaki görüntüsü küflü, bozulmuş, ilk günkü parlaklığını yitirmiş şekline benzetmeye çalışan bir sır araştırmasını da girdim. Hepsini tek sırdan sırlayarak ortak bir sunum yapmaya çalıştım' dedi.

Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı
Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı

Türkiye İş Bankası, Seramik, Kripto, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antik çağdan günümüze 64 farklı para örneği bu sergide açıldı - Son Dakika
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