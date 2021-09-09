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"Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti"nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor - Son Dakika

"Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti"nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor

09.09.2021 16:50

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, Koçarlı ilçesinde bulunan ve geçmişte askeri alan olarak da kullanılan Amyzon Antik Kenti'ni arkeolojik kazı alanına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, Koçarlı ilçesinde bulunan ve geçmişte askeri alan olarak da kullanılan Amyzon Antik Kenti'ni arkeolojik kazı alanına dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve Abdulbari Yıldız, Gaffarlar, Mersinbeleni ve Akmescit mahallelerinin kesiştiği çam fıstığı ağaçlarının yoğun bulunduğu Amyzon Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Abdulbari Yıldız, gazetecilere, geçmişi M.Ö 300'li yıllara dayanan antik kentin 5 noktasında sarnıç bulunduğunu belirtti.

Antik kentin o dönem güvenlik kaygıları nedeniyle yüksek alana kurulduğunu dile getiren Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Burada Apollon ve Artemis tapınakları da var. Burayı incelediğimizde askeri yapıyı çok fazla görüyoruz. Çok sayıda hangarlar mevcut ve buralar mühimmat deposu olarak kullanılmış. Sarnıçların 40 ton kadar kapasitesi var. Yerleşim yerleri çok fazla yok. Kent içerisinde zeytinyağı ve şarap içliklerinin yanı sıra buğdayın dövüldüğü harman alanlarını da görüyoruz. Kent, iç dinamiğiyle birlikte tüm ihtiyaçlarını kendi içinde karşılamış. Burada kurulan sur duvarları günümüzde de ayakta duruyor. Bölgede şu ana kadar herhangi bir arkeolojik kazı çalışması yürütülmedi. Önümüzdeki yıllarda çevre düzenlemesiyle birlikte arkeolojik bir kazı alanına dönüştürmeyi planlıyoruz."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Amyzon Antik Kenti'nde turizme katkı sunabilecek bir proje üretilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Kıymetli bir destinasyon olduğunu düşünüyoruz. Umarız yakın zamanda anlamlı çalışmayı duyurma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Nedim Kaplan da antik kentte yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor
Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor
Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor
Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor
Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor

Arkeoloji Müzesi, Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti'nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Antik çağın ileri karakolu Amyzon Antik Kenti"nde kazı çalışmaları başlatılması planlanıyor - Son Dakika
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