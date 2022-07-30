Video: 1.400 Yıl Önce Antik Çin'de Büyük Tahıl Ambarlarındaki Tahıllar Nasıl Saklanıyordu? - Son Dakika
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Video: 1.400 Yıl Önce Antik Çin'de Büyük Tahıl Ambarlarındaki Tahıllar Nasıl Saklanıyordu?

30.07.2022 22:02
Video: 1.400 Yıl Önce Antik Çin'de Büyük Tahıl Ambarlarındaki Tahıllar Nasıl Saklanıyordu?

Antik Çin'de tahıllar nasıl depolanıyordu?

Antik Çin'de tahıllar nasıl depolanıyordu?

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Xunxian ilçesindeki bu alanda bulunan arkeolojik bulgular, 1.400 yıl önceki tahıl depolama yöntemleri hakkında fikir verebiliyor.

Liyang Tahıl Ambarı, Çin'in Sui Hanedanlığı döneminde 583 yılında inşa edilmişti.

600 yıl devletin ambarı olarak kullanıldı.

2011 yılından beri bu bölgede 152 çukur keşfedildi.

Tahıl depolama kapasitesinin 15.000 tondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu da bir sene boyunca 80.000 kişiyi besleyebileceği anlamına geliyor.

Alan 2014 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.

DONG YUJİE, Liyang Tahıl Ambarı alanının rehberi:

"Burada keşfedilen en büyük tahıl ambarı kalıntısı 13 metre çapında ve 8 metre derinliğinde. Çanak şeklinde. (Antik dönemlerde) bu duvar, yapının nemini alması için ateşle kavrulmuş olmalı. ve kerpiç duvar ile tahıl ambarının tahta kalaslarının arasına haşereleri uzak tutabilmek için buğday kepeği yerleştirilirdi. Böylece tahıllar bu ambarlarda 5 ila 7 yıl saklanabiliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Henan eyaletinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 1.400 Yıl Önce Antik Çin'de Büyük Tahıl Ambarlarındaki Tahıllar Nasıl Saklanıyordu? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: 1.400 Yıl Önce Antik Çin'de Büyük Tahıl Ambarlarındaki Tahıllar Nasıl Saklanıyordu? - Son Dakika
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