Antik dönem yerleşim alanında define kazısı yaparken yakalandı - Son Dakika
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Antik dönem yerleşim alanında define kazısı yaparken yakalandı

13.10.2022 14:53
Antik dönem yerleşim alanında define kazısı yaparken yakalandı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, antik dönem yerleşim alanında define arayan S.B. (44) isimli erkek, jandarma tarafından gözaltına alındı.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, antik dönem yerleşim alanında define arayan S.B. (44) isimli erkek, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Mahmutlar köyü yakınında, 3'üncü derece sit alanı olarak tescil edilen antik dönem yerleşim alanında meydana geldi. Devriye görevindeki jandarma ekibi, şüpheli bir aracın yakınında yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu, jeneratör, kazma ve kürek buldu. Çevrede araştırma yapan ekip, ağaçların arasında saklanan S.B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.B.'nin define aradığı öğrenildi. S.B., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Yahşihan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antik dönem yerleşim alanında define kazısı yaparken yakalandı - Son Dakika

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