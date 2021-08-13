Üye Girişi
Antik dünyanın gözdesi "Efes Tiyatrosu" 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor - Son Dakika

Antik dünyanın gözdesi "Efes Tiyatrosu" 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor

13.08.2021 12:10
Antik dünyanın gözdesi

Antik Çağ'ın gözdesi Efes Antik Tiyatrosu, tadilat kararı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları nedeniyle ara verdiği sanat etkinliklerine, 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile yeniden "merhaba" diyecek.

Antik Çağ'ın gözdesi Efes Antik Tiyatrosu, tadilat kararı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sınırlamaları nedeniyle ara verdiği sanat etkinliklerine, 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile yeniden "merhaba" diyecek.

Statik sorunlar ve onarım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 2003 yılında etkinlik yoğunluğu azaltılan, 2018 yılında konser ve gösterilere tamamen kapatılan tiyatro, zorunlu aranın ardından 24 Ağustos'ta Giuseppe Verdi'nin La Traviata adlı eseriyle ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Efes Antik Tiyatro, festival kapsamında 24 Ağustos ve 3 Eylül tarihleri arasında 3 ayrı uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 24 bin kişilik oturma kapasitesine sahip Efes Antik Tiyatrosu'nda salgın önlemleri çerçevesinde her etkinlikte en fazla 2 bin 400 - 2 bin 500 kişi ağırlanacak.

Tarihi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan tiyatro, bu kez ateş ölçümü, HES kodu kontrolü, aralıklı oturma planı, müzisyenler arasında mesafe gibi kurallarla bugünün sanat dünyasına katılacak.

Öncelik ziyaretçi ve eserin güvenliği

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal, AA muhabirine, Efes Antik Tiyatrosu'nun Anadolu'nun en büyük açık hava tiyatroları arasında yer aldığını ve Antik Çağ'da büyük önem taşıdığını söyledi.

Tiyatronun milattan önce 3. yüzyıldan itibaren tarihin değişik dönemlerinde kullanıldığı bilgisini veren Topal, "2003 yılında bazı statik sorunlar nedeniyle etkinliklere kapatıldı, yenilemeler sonrası çok özel bazı programlarda kullanıldı. Bakanlığımız, tiyatronun sorunlarını gidermek için yeni bir proje geliştirince 2018 yılında kısmi ziyaret dışındaki tüm etkinliklere son verildi. Bugüne kadar restorasyon, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı." dedi.

Topal, önceliğin ziyaretçi ve eserin güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Bir yenileme, tamamlamadan ziyade mevcut eserin daha sağlıklı hale getirilmesi gerekiyordu. Oturma sıralarında 1960'lı yıllarda yapılmış beton tamamlama gibi uygulamaları kaldırdık. Döneminde 3 kat ve 18 metre yüksekliğe sahip muhteşem sahne yapısının sağlıklı hale getirilmesi sağlandı. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali için yeniden etkinliklere açılacak. Tiyatro bundan sonra yine sınırlı etkinlikler için kullanılacak."

Salgına yönelik önlemleri Efes Antik Kenti'nin tamamında uyguladıklarını dile getiren Topal, tiyatro bölümünde de maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulayacaklarını belirtti.

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk ise 4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'ne hazırlandıklarını, festival kapsamında 5 önemli eseri sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti.

İlk etkinliğin 24 Ağustos'ta Efes Antik Tiyatrosu'ndaki Giuseppe Verdi'nin La Traviata adlı eserinin gösterimi olduğunu dile getiren Uştuk, festival programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"26 Ağustos'ta Prag Ensemble konseri Efes Odeon'da gerçekleşecek. 28 Ağustos'ta Fransız besteci Georges Bizet'in 'Carmen' operasının müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen Carmen Balesi Efes Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 1 Eylül'de, Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da, Gangster müzikaliyle sahne alacak. 3 Eylül'de de Ender Arıman ve Erol Uras anısına Efes Antik Tiyatro'da konser yapılacak."

Etkinliklere sanatseverlerin şimdiden yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Uştuk, Efes'in tarihi ve sanatsal atmosferini festivalle yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Antik dünyanın gözdesi Efes Tiyatrosu 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor
Antik dünyanın gözdesi Efes Tiyatrosu 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor
Antik dünyanın gözdesi Efes Tiyatrosu 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor
Antik dünyanın gözdesi Efes Tiyatrosu 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor
Antik dünyanın gözdesi Efes Tiyatrosu 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor

Tiyatro, Opera, Bale, Efes, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antik dünyanın gözdesi 'Efes Tiyatrosu' 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi 11:59 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu 11:41 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı 11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 10:48 Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 10:25 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi 09:48 MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! 09:34 Bozkurt'tan gelen görüntü yürek parçaladı! "Amca kaç" diye bağırdığı kişi sele teslim oldu

Son Dakika Haberleri
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:57 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi         
12:13
Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu         
12:01
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize         
11:58
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı         
11:22
Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi         
11:02
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık         
10:34
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı         
09:44
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 12:22:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antik dünyanın gözdesi "Efes Tiyatrosu" 3 yıl aradan sonra sanat için kapılarını aralıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement