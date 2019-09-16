Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa
1 saat önce
Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.
Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10
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