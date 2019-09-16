Son Dakika Haberleri: Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa
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Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa

1 saat önce

Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.

Antik dünyanın mimari ve mühendislik örnekleriyle bezenmiş eğitim ve kültür kenti Nysa, System.String[]

Aydın'ın 30 km doğusundaki Sultanhisar ilçesi sınırlarında kalan Nysa antik kenti, XX. yüzyılın başlarından itibaren birçok araştırmacının ilgisini çekmiş bir yer... Türkiye İş Bankası da Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına destek veriyor.

Sultanhisar, İş Bankası, Aydın, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:10 
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