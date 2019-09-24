Antik efes'te tarihi rus ayini

İZMİR Rus Dil ve Kültür Derneği, Rus Ortodoks Kilisesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Efes Antik Kenti'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenledi. Anma günü kabul edilen 22 Eylül'de yapılan ayine 100'ü aşkın Rus katıldı. Yaklaşık 1000 yıl önce aynı yerde yapıldığına inanılan ve bir daha gerçekleşemeyen kutsal ayini, Türkiye'deki Rus vatandaşlarının dini ihtiyaçlarının karşılanması ve organizasyonlarının gerçekleştirilmesinden sorumlu Peder Georgiy Sergeev Yury gerçekleştirdi.Ayin sonrası Peder Georgiy Sergeyev, ayin alanında bulunan kiliseden, MS 431 yılında düzenlenen 1. Efes Konsili'nden ve onun tarihinden bahsetti, konsil toplantılarında kabul edilen dini öğretilerin önemini vurguladı. Peder Sergeyev, bu geziyi organize etmekte yardımcı olan Soljenitsin Rus Dil ve Kültür Derneği, Dernek Başkanı Andrey Ponomarev ve Puşkin Milletlerarası Rus Okulu Kurucusu Natalia Kuznetsova-Karaman'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Merkezi İzmir'de olan Rus Dil ve Kültür Derneği'nin Başkanı Andrey Ponomarev, buluşmayı Moskova Patrik Kilisesi ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyleyip, "Böylesine büyük bir organizasyonu Türkiye'de ilk kez gerçekleştirdik" dedi.'SADECE İZMİR'DE YERLEŞİK OLAN RUSÇA KONUŞANLARIN SAYISI 10 BİNİ AŞIYOR'Ponomarev, "Artık düzenli bir şekilde yılda 4 kez bu ayinleri gerçekleştireceğiz. Ancak bizim ciddi anlamda ibadet yapacak yerimiz yok. Sadece İstanbul'daki konsolosluk hariç hiç Rus Ortodoks kilisemiz yok. Daha önceleri Rum kiliselerine gidiyorduk. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik sonrası buraya da gidemiyoruz" dedi. Türkiye'deki Rus sayısının gittikçe arttığına dikkat çeken Ponomarev, "Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyoruz. Harika arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Türkiye ve Rusya ilişkileri her geçen gün daha da gelişiyor, sağlamlaşıyor. Sadece İzmir'de yerleşik olan Rusça konuşanların sayısı 10 bini aşıyor. Ama sayılarımızın büyük olmasına rağmen kilisemiz yok" diye konuştu.İzmir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nden destek beklediklerini belirten Ponomarev, "Türkiye'de birçok boş kilise var. Yüksek Rus nüfusuna sahip olmamıza rağmen bizim kilisemiz yok. Rus Dili ve Kültür Derneği olarak bu sorunu çözmek için Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduk. Vali Erol Ayyıldız bizim bu problemimizle yakından ilgilendi. Umarız ki Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sorunlarımıza duyarsız kalmayacak" dedi. Ponomarev, sorunlarının çözülmesi durumunda Rus turistlerin İzmir'e daha çok ilgi göstereceklerinin altını çizip, "Rusya'da yaşayan Müslümanlar için camiler yapılıyor. Bunun gibi en azından en büyük şehirlerde Ortodoks kiliseleri açılabilir. Ayrıca mezarlıklarımız yok. Vefat eden yurttaşlarımızı Rusya'ya gönderiyoruz. Ama biz Türkiye'de yaşıyoruz. Çocuklarımız burada doğuyor. Mezarlarımızın da burada olması bizleri mutlu eder" ifadelerini kullandı. Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi'nin diplomatik ilişkileri, Rusya-Ukrayna krizi sonrası yaşanan gelişmelerle kesilmişti.