Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı! - Son Dakika
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Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı!

12.07.2022 09:00
Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı!

James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk görsel, evrenin en eski galaksilerini gözler önüne seriyor.

NASA, şimdiye kadar uzaya fırlatılan en güçlü teleskoptan ilk görüntüyü yayınladı. Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlik ile ABD Başkanı Joe Biden'ın paylaştığı görsel, evrenin en eski galaksilerini gözler önüne seriyor.

James Webb Uzay Teleskobu evrenin doğuşuna göz atıyor

Evrenin doğuşuna dair bakış açımızı yeniden şekillendirecek olan görüntüde 13 milyar yıl uzaklıktaki gökadalar yer alıyor. SMACS 0723 olarak adlandırılan görsel birçok farklı gökadanın keskin ayrıntılarına ev sahipliği yapıyor. Joe Biden ise paylaşılan görüntünün "evrenimizin tarihine yeni bir pencere sunduğunu" belirtti.

İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun 10 gözlem hedefi!

NASA'nın yöneticisi Bill Nelson, görüntünün diğer galaksilerin etrafında bükülen ve teleskopa ulaşmadan önce milyarlarca yıl boyunca seyahat eden gökadaların ışığını ortaya koyduğunu söyledi. 13 milyar yıldan fazla geriye baktığımızı ifade eden Nelson, uzay ajansı tarafından yayınlanacak diğer görüntülerin, evrenin 13.5 milyar yıl öncesine kadar uzanacağını belirtti.

Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı!

Paylaşılan bu görüntü, bugün ( 12 Temmuz 2022) TSİ 17.30'da paylaşılacak olan James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) alınan bir dizi yüksek çözünürlüklü renkli görselin ilkini oluşturuyor. Paylaşılacak görseller için ise "evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü" ifadesi kullanılıyor.

Uzmanlar, yapımı otuz yıl süren ve geçtiğimiz yıl fırlatılan teleskopun, evrenin ayrıntılı kızılötesi görüntülerini sağlayarak kozmos anlayışımızda devrim yaratabileceğini belirtiyor. 10 milyar dolarlık teleskop, insan gözünün göremediği kızılötesi spektrumdaki sinyalleri algılamak için bir lens, filtre ve prizma sistemi kullanarak, ötegezegenlerin atmosferlerine göz atabiliyor ve evrendeki en eski galaksilerden bazılarını gözlemleyebiliyor.

Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı!

Teleskopun geliştirilmesine 1990'lardan beri devam ediliyordu. Nihayet 2021 yılının Aralık ayında uzaya gönderilen teleskop, şimdi ise uzayın derinliklerine bakış atmaya hazır. Bugüne kadar uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb, şu anda Dünya'dan yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzaklıkta, antik galaksileri tarama görevini yerine getiriyor.

Projenin amacı, büyük patlamanın (Big Bang) ardından oluşan ilk yıldızları, galaksileri görmek ve evrenin ilk ışıklarını izlemek. Nasa, JWST'nin, yıldızların oluştuğu Carina Bulutsusu da dahil olmak üzere, gözlem için beş başlangıç kozmik hedefi olduğunu söyledi. Bulutsu yaklaşık 7 bin 600 ışıkyılı uzaklıkta ve güneşten birkaç kat daha büyük olan birçok muazzam yıldıza ev sahipliği yapıyor.

Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı!

Diğer odak alanları arasında, güneş sistemimizin dışında, büyük ölçüde gazdan oluşan dev bir gezegen olan WASP-96 b; Dünya'dan 2 bin ışıkyılı uzaklıkta ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen genişleyen bir gaz bulutu olan Güney Halka Bulutsusu ve 1877'de keşfedilen ilk kompakt gökada grubu olmasıyla dikkat çeken Stephan'ın beşlisi yer alıyor.

Bu hedeflerden alınan görüntüler bugün NASA tarafından paylaşılacak. Yayınlanan görüntüleri ise buradan takip edebilirsiniz. Peki siz James Webb Uzay Teleskobu ve paylaşılan ilk görsel hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Biden, James Webb teleskobunun çektiği ilk tam renkli fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı Biden, James Webb teleskobunun çektiği ilk tam renkli fotoğrafı kamuoyuyla paylaştı James Webb teleskobu evrenin en derin ve net fotoğrafını çekti James Webb teleskobu evrenin en derin ve net fotoğrafını çekti
Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Nelson, NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Antik galaksiler James Webb Teleskobundan gelen ilk görüntüler ile ortaya çıktı! - Son Dakika

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