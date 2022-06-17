Antik Heykel Kalıntıları 3.000 Yıl Sonra Yeniden Birleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antik Heykel Kalıntıları 3.000 Yıl Sonra Yeniden Birleştirildi

17.06.2022 14:01
Antik Heykel Kalıntıları 3.000 Yıl Sonra Yeniden Birleştirildi

CHENGDU, 17 Haziran (Xinhua) -- Arkeoloji ekibi Perşembe günü, Çin'in ünlü Sanxingdui Harabeleri alanında yeni ortaya çıkarılan bir bronz heykelin, yaklaşık 3.000 yıl önce ayrıldığı diğer bir bronz eşya parçasıyla başarılı bir şekilde eşleştirildiğini doğruladı.

Antik Heykel Kalıntıları 3.000 Yıl Sonra Yeniden Birleştirildi
CHENGDU, 17 Haziran (Xinhua) -- Arkeoloji ekibi Perşembe günü, Çin'in ünlü Sanxingdui Harabeleri alanında yeni ortaya çıkarılan bir bronz heykelin, yaklaşık 3.000 yıl önce ayrıldığı diğer bir bronz eşya parçasıyla başarılı bir şekilde eşleştirildiğini doğruladı. Sofistike bronz heykel, çıkık gözleri, dişleri ve boynuzları olan bir insan başı ve yılan gövdesi figürünü tasvir ediyor. Başın üstünde parlak kırmızı trompet şeklinde bir zun (antik bir şarap kabı) yer alıyor ve figür, elleri ve kare kaideli vazo şeklinde bir lei (antik bir şarap kabı) ile birbirine bağlı bulunuyor. Gövdesinin arka kısmı olmayan heykel, yakın zamanda 8 No'lu kurban çukurundan çıkarıldı. Arkeologlar daha sonra, 1986 yılında 2 No'lu çukurda ortaya çıkarılan bir başka bronz eşya parçasının, bu figürün kayıp gövde kısmıyla mükemmel bir şekilde eşleşebileceğini buldu. Eksik kısım, bulut desenli dar bir etek giyiyor ve iki kuşun üzerine basan kuş pençeleriyle güçlü bacakları bulunuyor. Arkeologlar, insan başlı, yılan gövdeli ve kuş pençeli figürün bir tanrı heykeli olması gerektiğini düşünüyor.

Sichuan Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nde bir yetkili olan Ran Honglin, "Farklı çukurlardan çıkarılan kültürel kalıntıların başarılı bir şekilde eşleştirilmesi, arkeologların önceki tahminlerini doğruladı. Bu aynı zamanda, alandaki kültürel kalıntıların sonraki restorasyonu için de büyük önem taşıyor. Burada daha fazla bronz eşyanın biraraya getirilebileceğini umuyoruz" dedi. İki parçanın birleşiminin aynı zamanda iki çukurun da aynı anda oluştuğunu ve bronz eşyanın gömülmeden önce ayrıldığını gösterdiğini belirten Ran, bunun her bir kurban çukurunun kronolojik ilişkisini, kültürel kalıntıların yok edilme nedenlerini ve o zamanki sosyal arka planı anlamak için büyük değer taşıdığını sözlerine ekledi.

Orijinal olarak 1920'lerin sonlarında keşfedilen Sanxingdui Harabeleri, 20. yüzyılın ve dünyanın en büyük arkeolojik bulgularından biri olarak adlandırılıyor. Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinin Guanghan şehrinde bulunan ve 12 kilometrekarelik bir alanı kaplayan harabelerin, yaklaşık 4.500 ila 3.000 yıl öncesine dayanan Shu Krallığı'nın kalıntıları olduğuna inanılıyor. 1986'nın başlarında, arkeologlar 1 No'lu ve 2 No'lu çukurlarda aralarında altın bir asa ve bronz bir kutsal ağacın da bulunduğu dünya çapında ilgi uyandıran binlerce değerli kültürel kalıntı keşfetti. Ortak bir arkeolog ekibi, 2020'den bu yana bu alanda altı kurban çukurunun kazısını yürütüyor. Şimdiye kadar, alanda 50.000'den fazla bronz eşya, yeşim, altın eşya, çanak çömlek ve fildişi eserler ortaya çıkarıldı.

YORUMLAR
500
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi 'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi 8 yıl sonra çözülen cesetsiz cinayette 15 yıl hapis cezası 8 yıl sonra çözülen cesetsiz cinayette 15 yıl hapis cezası
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antik Heykel Kalıntıları 3.000 Yıl Sonra Yeniden Birleştirildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Antik Heykel Kalıntıları 3.000 Yıl Sonra Yeniden Birleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement