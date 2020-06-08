Antik kent için protokol - Son Dakika

İzmir Bergama'daki Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için İzmir Valiliğinde protokol imzalandı.

İzmir Bergama'da Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için müjdeli bir adım atıldı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Selinos Antik Kanal Restorasyon Projesi için bir araya geldi ve Bergama'nın heyecanla beklediği projenin protokolünü imzaladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlçemiz zengin kültürel ve tarihsel bir geçmişe sahip. Antik dönemden itibaren adı tarih sahnelerinde hep olan kentimiz ne yazık ki son dönemlerdeki ilgisizlik nedeniyle adeta talihine terk edilmiş bir durumdaydı ama biz yönetim şeklimiz ve çalışma azmimizle bu duruma 'dur' diyeceğiz. İlçemizin makus talihini değiştireceğiz. Her biri milyonlarca lira ile ifade edilen ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projelerimizin hazırlıklarını tek tek yapmaya devam ediyoruz. Bergama'mızı hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız" dedi. - İZMİR