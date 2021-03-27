Antik kent Mardin'de, kripto parayla alışveriş - Son Dakika

MARDİN'de, oto kiralama firmasınca kripto para ile alışveriş dönemi başlatıldı. Artuklu ilçe merkezindeki işletme sahibi Sinan Ceylan (38), talep edilmesi halinde araç kiralayanların ücretinin kripto parayla tahsil edildiğini belirterek, "Cep telefonumdaki uygulamayla barkodu okutarak, alacağımı anında tahsil edebiliyorum. Mardin turist çeken bir ilimiz. Biz de turistlere kolaylık sağlamak amacıyla kripto parayla ödeme yapmayı kabul ettik" dedi.

Antik kent Mardin'in Artuklu ilçesinde, oto kiralama hizmeti sunan firma, bazı müşterilerin ücretini kripto parayla da tahsil etmeye başladı. 18 araçla kiralama hizmeti veren firma sahibi Sinan Ceylan, müşterilerinin kripto parayla ödeme yapmaya alıştığını söyledi. Ceylan, "Teknoloji çağındayız. Biz de buna ayak uydurmak için kripto parayla ödeme almayı kabul ettik. Halk bu uygulamayı çok sevdi. Mardin, turist çeken bir ilimiz. Biz de turistlere kolaylık sağlamak amacıyla kripto parayla ödeme almayı kabul ettik. Kesinlikle bu paralar kaybolmuyor. Kayıt altına alınıyor. Güven açısından hiçbir sorunu yok. Kripto paralar diğer paralardan daha hızlı işlem görüyor. 5 yıl sonra bu teknoloji daha da gelişir. Buna inanıyorum" diye konuştu.

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