ANTİK KENT MARDİN'DE RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

ANTİK Kent Mardin'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve AFAD'ın destekleriyle Atruklu Belediyesi'nce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek, 'Yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarını, sokaklarını, binalarını restore ederek bunları yeniden şehre katmak istiyoruz' dedi.

Artuklu Belediyesi'nce Antik Kent Mardin'de başlatılan restorasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, kış başlamadan restorasyon çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mardin'in tarihi dokusunun daha da gün yüzüne çıkacağına dikkat çeken Tutaşı, 'AFAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız destekleriyle şehrin yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarını, sokaklarını, binalarını restore ederek bunları yeniden şehre katmak, turizme katmak, vatandaşlarımızın gelip görebilecekleri hale getirmek. Bunun için çalışmalarımız devam etmektedir. Şu anda böyle bir çalışmamız var' dedi.

Mardin'in ilçeleriyle birlikte gezilmeye ve görülmeye değer nadir kentlerden biri olduğuna belirten Tutaşı, 'Mardin'in, herkesin hayatında bir kere de olsa gelip görmesi gereken bir kent olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.