Antik kent yakınındaki yoldan çöp kovaları çalındı
1 saat önce
Mersin'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki yola yerleştirilen çöp kovalarının çalındığı bildirildi.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:39 Kaynak: AA
'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki yola yerleştirilen çöp kovalarının çalındığı bildirildi. Mezitli
Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 1. dereceden sit alanı olan Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde'nin yanındaki yola yerleştirilen çöp kovalarının tamamı çalındı.
Belediye ekipleri, çalınan çöp kovalarının yerine yenilerini taktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan
, daha güzel bir Mezitli oluşturmak için çabaladıklarını ancak bu tür olayların motivasyonlarını bozduğunu belirtti.
Mezitli için hizmet üretmeye devam ettiklerini aktaran Tarhan, herkes için eşit hizmet üretmeye çalıştıklarını kaydetti.
Son dakika! Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayımlandı Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! İran'ın el koyduğu İngiliz tankerinin içinden ilk fotoğraf yayınlandı EPDK resmen duyurdu! Elektrik faturaları sadeleşecek