Son Dakika Haberleri: Antik kent yakınındaki yoldan çöp kovaları çalındı
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Antik kent yakınındaki yoldan çöp kovaları çalındı

1 saat önce

Mersin'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki yola yerleştirilen çöp kovalarının çalındığı bildirildi.

Antik kent yakınındaki yoldan çöp kovaları çalındı, System.String[]
Mersin'de Soli Pompeiopolis Antik Kenti yanındaki yola yerleştirilen çöp kovalarının çalındığı bildirildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 1. dereceden sit alanı olan Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde'nin yanındaki yola yerleştirilen çöp kovalarının tamamı çalındı.
Belediye ekipleri, çalınan çöp kovalarının yerine yenilerini taktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Neşet Tarhan, daha güzel bir Mezitli oluşturmak için çabaladıklarını ancak bu tür olayların motivasyonlarını bozduğunu belirtti.
Mezitli için hizmet üretmeye devam ettiklerini aktaran Tarhan, herkes için eşit hizmet üretmeye çalıştıklarını kaydetti.
Mezitli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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