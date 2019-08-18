Son Dakika Haberleri: Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü
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Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü

56 dakika önce

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti yakınlarında çıkan yangın tamamen söndürüldü. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin antik kente ulaşmadan kontrol altına alınırken 2 dönümlük makilik alan zarar gördü. Kaş'a 45 kilometre mesafedeki Kınık Mahallesi'nde bulunan Xanthos Antik Kenti yakınlarındaki makilik alanda çıkan ve yaklaşık bir saat süren yangında 2 dönümlük makilik alan zarar gördü. Saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Antalya ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kaş Belediyesi ve Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su tankeri ve bir ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 15 personel ile birlikte bölgedeki vatandaşlar ve kazı ekibi de destek verdi.Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.
(Talip Demirci/İHA)
Antalya, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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