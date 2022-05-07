ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI - Son Dakika
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ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI

07.05.2022 09:41

ANTALYA'da Olimpos Antik Kenti çevresinde sıklıkla görülen Opuntia türü kaktüslere, bazı çiftler aşklarının ölümsüz olacağı inanışıyla isimlerini yazıp kalp şekli çizerek zarar verdi.

ANTALYA'da Olimpos Antik Kenti çevresinde sıklıkla görülen Opuntia türü kaktüslere, bazı çiftler aşklarının ölümsüz olacağı inanışıyla isimlerini yazıp kalp şekli çizerek zarar verdi.

Kumluca ilçesinde Olimpos Antik Kenti çevresinde sık görülen Orta Amerika'ya özgü, zorlu iklimlere uyum sağlayan ve uzun ömürlü Opuntia kaktüs türlerinin başı 'aşıklar'la dertte. Türkiye'de 'kaynanadili' olarak da bilinen bu kaktüslere çiftler isimlerini yazıp, kalp şekli kazıyarak zarar veriyor. Olimpos Antik Kenti çevresinde özellikle doğa yürüyüşü rotaları üzerinde bulunan kaktüslerin bazılarının gövdeleri de dahil olmak üzere neredeyse tamamına isimlerin yazıldığı görüldü.

ÖLÜMSÜZLÜK İNANIŞI

Çiftlerin kaktüsün yassı dallarına isimlerini kazıyıp kalp şekli çizmesinin nedeni ise ölümsüzlük inanışı. İnanışa göre, uzun ömürlü ve güçlü bitki olan kaktüse isimleri yazılan çiftlerin aşkları da ölümsüz oluyor. Olimpos Antik Kenti çevresinde pansiyon işletenler de dahil olmak üzere çevreciler bu tahribata ve yanlış inanışa tepki gösteriyor. Tepki gösteren bazı çevreciler zarar gören kaktüslerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyadan paylaşarak duruma dikkat çekti. Turizm işletmecisi Kadir Kaya, yapılan işlemin hem bitkiye zarar verdiğini hem de çevrede çirkin görüntü oluşturduğunu söyledi. Çiftlerin sevgilerini ve aşklarını kalplerinde yaşamaları gerektiğini belirten Kaya, 'Doğanın doğal kalması lazım. Aşklarını kalplerine yazsınlar. Çiçek dalında güzeldir. Bazı tarihi alanlara da yazıyorlar bu şekilde. Bilinçli olmak lazım dedi. Sürekli kaktüslerin yanından geçtiğini belirten Tahsin Çelik, 'Bu ne mantık diye sürekli sitem ediyorum. Rahatsızım bundan. Her sabah işe gitmek için önünden geçtiğim kaktüslerin halini görünce üzülüyorum. İnanışa göre oraya isimlerini yazanların aşkları ölümsüz oluyormuş diye konuştu.Sahile gitmek için sürekli kullandığı yolun üzerinde bulunan kaktüslerin tamamının üzerinde isimlerin yazılı olduğunu anlatan Gülsüm Tercanlı, 'Sürekli o kaktüslerin kötü görüntüsünü görüyorum. Bitkiye zarar veriyorlar. Bu görüntüden memnun olan biri de yok. 'Kaktüs yaprağına çiftler isimlerini yazınca ayrılmaz' şeklinde bir inanış var. O nedenle yazıyorlar dedi.

MEYVESİ ÇOK SEVİLEN KAKTÜS TÜRÜ

Kuzey Amerika'nın daha kuru, çöl bölgelerinden gelen Opuntia türü kaktüslerin tamamı meyve veriyor. Sarı, kırmızı ve kahverengi meyveleri dikenli olan, 'Frenk yemişi', 'Yabani incir' olarak da adlandırılan bu meyve, yüksek antioksidan içeriyor. Yaz aylarında genellikle buzlu su da bekletildikten sonra kabukları soyularak yumuşak iç kısmı servis edilen meyveler sağlık için de yararlı. (DHA)

ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI
ANTİK KENTİN KAKTÜSLERİNE 'AŞK' TAHRİBATI

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Kaynak: DHA

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