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Antik kentin maskotu 'dost', ölü bulundu

16 dakika önce

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nin maskotu haline gelen 'Dost' adlı köpek, çöp bidonunda ölü bulundu.

Antik kentin maskotu 'dost', ölü bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nin maskotu haline gelen 'Dost' adlı köpek, çöp bidonunda ölü bulundu. Köpeğin gönüllü bakıcılığını yapan Esra Oğuz, Dost'u dün ellerinde uyuşturucu tabancalarla gelen 2 kişinin öldürmüş olabileceğini öne sürdü.
Phaselis Antik Kenti'nde tatilcilerin maskotu olan hayvanlardan, Dogo Argentino cinsi 'Dost', bugün öğle saatlerinde çöp bidonunda ölü bulundu. Dost'un 1 aydır gönüllü olarak bakımını yapan Phaselis Antik Kenti çalışanlarından Esra Oğuz, köpeği bugün göremediğini belirterek, şunları anlattı:
"Bir vatandaş çöpte ölü köpek olduğunu söyledi. Baktığımızda Dost olduğunu gördük. O buradaki herkesin dostuydu. Kim neden öldürür ki? Dün buradaki görevliler, köpeğin rahatsızlık verdiğini söyleyerek, bir yerleri aramış. Daha sonra ellerinde uyuşturucu tabancaları olduğu görülen 2 kişi gelip, köpeği ararken görenler olmuş. Ancak bulup bulmadıklarını kimse bilmiyor. Kemer'deki hayvan barınağını aradım. Köpeğin ellerinden kaçtığını ancak uyuşturucu tabanca kullanma yetkileri olmadığını söylediler. Dost'u ölüm nedenini belirlemek için gelip, aldılar. Dost zararsız, sevimli bir köpekti."


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:21 Kaynak: DHA
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