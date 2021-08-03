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Antik kentin üzerine kurulu ilçede yer arayışı - Son Dakika

Antik kentin üzerine kurulu ilçede yer arayışı

03.08.2021 11:06
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için ilçenin taşınması bekleniyor.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinin altındaki Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılabilmesi için ilçenin taşınması bekleniyor.

Bugüne kadar bir kısmı ortaya çıkarılan, yaklaşık üç bin yıllık geçmişe sahip Sebastapolis Antik Kenti'nin büyük bölümü Sulusaray ilçesinin altında yer alıyor.

Antik kent üzerindeki evlerin kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü, 3 bin 500 nüfuslu Sulusaray ilçesinde vatandaşlar tarihle iç içe bir yaşam sürüyor.

İlçenin büyük bölümünün sit alanı olması nedeniyle evlerde herhangi bir tadilat yapılamıyor.

"Sebastapolis Antik Kenti'mizin bir an önce turizme kazandırılması gerekiyor"

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, AA muhabirine, Sebastapolis Antik Kenti'nde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların olduğunu, kentin Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Latince "Büyük azametli şehir" anlamına gelen Sebastapolis Antik Kenti'nin önemine dikkat çekmek için Galler Prensi Charles'ın antik kenti iki kez ziyaret ettiğine işaret eden Coruk, 1986 yılındaki sondaj çalışmasının ardından başlayan kazı çalışmalarının şu an devam etmediğini belirtti.

Antik kentte, 22 yıl aradan sonra 2013 yılında kazı çalışması başlatıldığını, son iki yıla kadar Tokat Müze Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi iş birliğinde kazı çalışması yürütüldüğünü anlatan Coruk, "Son iki yıla kadar Özel İdare bütçesi ile burada kazı çalışması sürdürülüyordu. Yılda 2 ay gibi kazı çalışması yapılıyordu. Taşeron yasasının çıkması ile 28 güne düştü. O da yeterli değil. Buranın kurtulması için bakanlık düzeyinde kazı çalışması yapılması gerekiyor. Sebastapolis Antik Kenti'mizin bir an önce restore edilerek turizme kazandırılması gerekiyor." diye konuştu.

İlçe halkının Sebastapolis Antik Kenti'nin üzerinde yaşadığını, antik kentin tamamen ortaya çıkarılabilmesi için ilçenin taşınması gerektiğini dile getiren Coruk, şöyle devam etti:

"Bu konuda TOKİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan'a ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Oranın bakanlık düzeyinde kazı yapılarak turizme kazandırılması gerekiyor. Tarihin üzerinde yaşıyoruz. İnsanlar sit alanı olduğu için yerleşim yeri yapamıyor. Şehrin farklı alana taşınması gerekiyor. Yeni yaşam alanları açmamız gerekiyor."

Coruk, Sebastapolis Antik Kenti'nin tamamen gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılmasının ilçelerinin kalkınmasında önemli rolü olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Sebastapolis Antik Kenti

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında MS 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etti. 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlandı.

Sulusaray, Hisarcık, Tokat, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antik kentin üzerine kurulu ilçede yer arayışı - Son Dakika


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