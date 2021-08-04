Antik kentin ziyaretçileri yabancı öğrenciler oldu - Son Dakika

Batı Karadeniz bölgesinin tek antik tiyatrosunun bulunduğu Prusias Ad Hypium Antik Kenti, Ulusal Ajans işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında 6 ülkeden Düzce'ye gelen 65 kişilik Erasmus+ öğrencilerini ağırladı. Başkan Özlü öğrencilere kazı alanını gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Batı Karadeniz Bölgesinin tek antik kenti olma özelliği taşıyan Prusias Ad Hypium, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Düzceli öğrenciler tarafından hazırlanan ve Ulusal Ajans işbirliği ile hayata geçirilen Erasmus+ gençlik çalışanı hareketliliği projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Macaristan, İspanya ve Romanya'dan 65 öğrenci Düzce'ye geldi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tarafından karşılanan öğrencilere ilk olarak Düzce'nin tescilli yemeği Konuralp pilavı ikram edildi. Yemeğin ardından, kazı çalışmaları yapılan bölgeye geçen öğrencilere, burada antik kent ve antik tiyatro tarihi hakkında bilgi verildi.

Erasmus+ projesi kapsamında 65 yabancı öğrenciyi antik tiyatro kazı alanında misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, "Bugünkü kazı alanımızın ziyaretçileri Erasmus öğrencileri. Öğrencilerimizi Düzce'de yaklaşık bir hafta misafir ediyoruz. Bugün de Konuralp bölgesinde devam eden kazı alanında kendilerini misafir ettik. Yerel yemekler ikram ettik. Ülkelerine gittiklerinde n güzel anılarla, güzel düşüncelerle Düzce'mizin tanıtımına katkıda bulunacaklar" dedi.

Program öğrencilerin Başkan Özlü ile hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

(Ali Yıldız/İHA)