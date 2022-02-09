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Antik kentler, Anadolu Üniversitesi ve ATAP öncülüğünde sanal dünyada yeniden inşa ediliyor - Son Dakika

Antik kentler, Anadolu Üniversitesi ve ATAP öncülüğünde sanal dünyada yeniden inşa ediliyor

09.02.2022 13:43
Antik kentler, Anadolu Üniversitesi ve ATAP öncülüğünde sanal dünyada yeniden inşa ediliyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Rıdvan Coşkun ve Cüneyt Şenyavaş'ın ortaklığında Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) bünyesinde kurulan Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri şirketi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile tarihi...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Rıdvan Coşkun ve Cüneyt Şenyavaş'ın ortaklığında Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) bünyesinde kurulan Umay Müze Tasarım ve Teknolojileri şirketi, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile tarihi mekanların canlandırılması üzerine çalışmalar yürütüyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Ar-Ge Merkezi olan Umay Müze, "Vrkronos" sanal gerçeklik projesiyle sanatı ve tarihi teknoloji ile buluşturuyor. Bu kapsamda Türkiye'nin kültür turizmine katkıda bulunmak için Amorium ve Kyzikos antik kentleri ile Muradiye Medresesi sanal ve karma gerçeklik teknolojileri kullanılarak yeniden canlandırıldı.

Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hasan Yılmazyaşar'ın yürütücülüğünde ve Türk Tarih Kurumu koordinatörlüğünde Karacahisar Kalesi sanal gerçeklik uygulaması da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Rıdvan Coşkun, Umay Müze'nin kurulduğu günden bugüne kadar başta Anadolu Üniversitesi ve bölge üniversitelerinden öğrencileri için bir Ar-Ge ve eğitim merkezi olduğunu bildirdi.

Kısa zamanda Türkiye'ye katma değer kazandıran bir merkeze dönüştüklerini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:

"Birçok müzenin tasarım ve uygulama projelerini yürütüyoruz. Sadece müzecilik alanında değil NFT platformları ile kullanıcıların 3 boyutlu şekilde yer alabileceği sanal evren olarak bilinen metaverse ile ilişkili de araştırma, tasarım ve yazılımlar üzerine yürüttüğümüz Ar-Ge faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizi blokchain teknolojileri üzerinden sürdürülüyoruz. Öğrenmeye açık bir yapımız var. Bir okul gibi çalışıyoruz. Bu alanda yeni fikirler ortaya koyan girişimci öğrencileri de destekliyoruz."

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Anadolu Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Araştırma, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antik kentler, Anadolu Üniversitesi ve ATAP öncülüğünde sanal dünyada yeniden inşa ediliyor - Son Dakika


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