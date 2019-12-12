Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu - Son Dakika

Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu

6 saat önce

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, Tabae Antik Kenti'nde yapılan araştırmalarda, 2 bin yıl önce heyelanları önlemek amacıyla yapıldığı belirlenen kanal bulundu.

Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu, System.String[]

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, Tabae Antik Kenti'nde yapılan araştırmalarda, 2 bin yıl önce heyelanları önlemek amacıyla yapıldığı belirlenen kanal bulundu. 114 metre uzunluğunda ve bazı noktalarında genişliğin yaklaşık 5 metreyi bulduğu kanalın ziyarete açılması hedefleniyor.

Kale ilçesinde kayalıkların üzerine kurulmuş Tabae Antik Kenti'nde, yeraltı şehri bulunduğu iddiaları üzerine, kazı heyeti tarafından araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, antik kent içinde bir girişin kazılması sonucu, 114 metre uzunluğunda ve yer yer 5 metreye ulaşan genişlikte kanal tespit edildi. Tabae Kazısı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, antik kentin 1950 yılına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Doç. Dr. Beyazıt, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bulunduğu antik kentin, Tunç Çağı'ndan bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığını kaydetti. Buldukları kanalla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazıt, "Kanalın boyu yaklaşık 1 metre 60 santimetre yüksekliğinde. Yaklaşık 2 bin yıl önce insanlar burada heyelandan korunmak için kanal inşa etmiş. Suyu belli merkezlerde toplayıp, kanallarla şehrin dışına doğru akıtmışlar. Bulduğumuz kanalın Roma İmparatorluğu döneminden bu yana kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.

'CİDDİ BİR MÜHENDİSLİK PROJESİ'

Kanalların, heyelanlar sonucu kaya kopmalarıyla şehrin küçülmesini engellemeyi de amaçladığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Bulduğumuz kanal ciddi bir mühendislik projesi. Açılan kanalların şehrin altını çevrelediğini tahmin ediyoruz. Tamamen insan gücüyle çekiç ve demirler kullanılarak açılmış. Kanalın içerisinde küçük sarkıtlar da oluşmuş. Kanal içerisinde su kaynağının üzerinde haç işareti de tespit etik. Bu alanın kutsal görüldüğüne işaret ediyor" diye konuştu.

Alanın turizme açılması için proje oluşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Beyazıt, kanaldaki su hareketliliğinin yeniden sağlanması ve içerisinin güneş enerjisi ile aydınlatılmasını planladıklarını belirtti. Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, kanalın ziyaretçiler için bir güzergah oluşturup insanların bu güzelliği görmesini sağlamak istediklerini kaydetti.


Roma, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:42 Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire'de hapiste - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
21:40 Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni - Son Dakika
21:40 Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]