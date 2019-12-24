Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Istlada Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antik kentte kaçak kazı yapan 6 şüpheli tutuklandı, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Istlada Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi'ndeki Likya Birliği'nin antik kentlerinden biri olan Istlada Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından da dün operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. A.P. (39), E.E. (22), E.T. (20), R.K. (39), M.G. (24) ve S.G. (49) oldukları bellirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak, Kaş Cezaevi'ne gönderildi.

6 şüphelinin kazıda kullandığı dedektör ve altın aramada kullanılan özel dedektör ile kazma, kürek ve balyoza el konuldu.


Likya Birliği, Jandarma, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:11 Kaynak: DHA
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