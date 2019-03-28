Son Dakika Haberleri: Antik Kentte Kaçak Kazıya 3 Gözaltı

Antik Kentte Kaçak Kazıya 3 Gözaltı

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Sardes Antik Kenti içindeki Artemis Tapınağı'nın yakınındaki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Antik Kentte Kaçak Kazıya 3 Gözaltı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Sardes Antik Kenti içindeki Artemis Tapınağı'nın yakınındaki birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün Sart Mahallesi'ndeki Sardes Antik Kenti içindeki Artemis Tapınağı yakınında 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yapan Ş.A. (31), A.İ.G. (33) ve F.S.'yi (34) suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan 2 dedektör, bir kazma ve küreğe el konulurken, 3 şüpheli  gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

Salihli, Manisa, Jandarma, Güncel
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