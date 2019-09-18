Son Dakika Haberleri: Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
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Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı

52 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki antik kentte kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, Kale Tapınağı mevkisindeki 1'inci derece sit alanında S.K. (60), M.K. (35), U.Ö. (36) ve S.S.'yi (38), kaçak kazı yaparken yakaladı. Zanlıların yanında 2 dedektör, 3 kazma, 2 çapa ve 1 kürek ele geçirildi. 4 şüpheli, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:11 Kaynak: DHA
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