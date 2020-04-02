Antik kentte kaçak yapılaşmaya suç duyurusu - Son Dakika

Antik kentte kaçak yapılaşmaya suç duyurusu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 bin yıllık Myndos Antik Kenti'nin kıyısı taş ve betonla doldurulup, kaçak yapı inşaatına başlandı. Belediye tarafından arazi sahibi hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

'Gümüşlük Mahallesi'nde 1'inci Derece Arkeolojik SİT alanı içinde kalan sahil kıyısında, iddiaya göre, bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taş ve beton dökülerek inşaat çalışması başlatıldı. Olaya tepki gösteren mahalle halkı, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahile gelerek inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi. Süreçle ilgili bilgi veren Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Gümüşlük'te deniz kıyısında 60 dönümlük bir arazi var. Bu arazi bir vatandaş tarafından satın alındı. Arazinin içerisinde Tavşan Adası'nda kazılar yapılırken, kullanılan 2 bina vardı. Binalar yapı kayıt belgesi alınarak yasallaştırılmış. Araziyi satın alan kişiye bizi ziyarete geldiğinde, insan gücüyle budama ve temizlik çalışması yapılacağını, orasının SİT alanı olduğu için herhangi bir inşaat yapılamayacağını söyledim. Arkadaşlarımız kıyıda ve parsel içinde müdahaleler yapmışlar. Şu anda orada, inşaat, kazı ve beton çalışması yok. Ancak yine de kanunlara muhalefet var. Tutanaklarımızı tuttuk, tespitlerimizi yaptık. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlenmesi nedeniyle, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

'O ALAN ARKEOLOJİK SİT ALANI'

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşlük Çevre Koruma Derneği eski başkanı İbrahim Hakkı Zırh, "İnşaat çalışmasının başladığı yer restoranların bittiği nokta. Bu bölge 1'inci derece arkeolojik SİT alanı. Geçen hafta başlayan çalışmalarda ilk önce taşları koydular, daha sonra kalıp çaktılar. Belediye ekipleri gelerek, incelemelerde bulundu ve mühürledi" diye konuştu.