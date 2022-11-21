Tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurda yakalandı - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurda yakalandı

21.11.2022 10:42
Tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurda yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurun içinde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Başaran Mahallesi Asar mevkiinde bulunan Antiochia antik kentinde (1. Derece Sit Alanı) oluşturulan özel ekip tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan Ç.Y., A.S., B.Ç. M.K. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber kazdıkları çukurun içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Bölgede yapılan aramalarda 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet makara ve 1 adet halat bağlı kova ele geçirildi. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar
Kaynak: İHA
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Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurda yakalandı - Son Dakika

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