Bölgede yapılan aramalarda 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet makara ve 1 adet halat bağlı kova ele geçirildi. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurda yakalandı - Son Dakika

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