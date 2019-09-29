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Antik kentte kazı yapan 7 kişi yakalandı

1 saat önce

ANTALYA'da, Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Antik kentte kazı yapan 7 kişi yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da, Neapolis Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve asayiş ekiplerince, Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Devrent Zeytincik mevkisindeki Neapolis Antik Kenti'nde kentte kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Trafik ekipleri, şüphelilerin yaya veya araçla kaçma ihtimaline karşı bölgedeki yolları ulaşıma kapattı. Antik kente düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan Ş.Y. (42), E.E. (42), Z.G. (61), F.Ö. (34), S.E. (35), M.D. (41) ve T.E. (61) suçüstü yakalandı. Bölgedeki incelemelerde bir metre genişliğinde ve 23 metre derinliğinde kazılmış tünel tespit edildi.

Kazıda kullanılan jeneratör, hava pompası, zemin inceleme cihazı, bilgisayar, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 metre elektrik kablosu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:59 Kaynak: DHA
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