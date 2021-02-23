Antik kentte terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi tarihi antik kent Amorıum bölgesinde çektikleri video ile Hizb-ut Tahrir terör örgütünün propagandasını yapan 5 kadın gözaltına alındı.

12 Ocak'ta Emirdağ'da bulunan Amorıum Antik Kenti'nde bir grup kadın tarafından sosyal medyada paylaştıkları video ile Hizb-ut Tahrir terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla örgütünün propagandası yapan 5 kadın gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "12 Ocak 2021 tarihinde Afyonkarahisar ili Emirdağ ilçesi sınırlarında bulunan Amorıum Antik Kentinde bir grup kadın tarafından açık kaynaklar üzerinden video paylaşımı ile yasa dışı terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in propagandasını yaptıklarının tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda bahse konu şahıslar hakkında gözaltı işlemleri yapılmıştır" denildi. - AFYONKARAHİSAR