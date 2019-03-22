Son Dakika Haberleri: Antik Kentte Turistlere Uyuşturucu Satarken Yakalandı

Antik Kentte Turistlere Uyuşturucu Satarken Yakalandı

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Antik Kentte Turistlere Uyuşturucu Satarken Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Side antik kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumu alınan Osman Y. yakalandı. Osman Y.'nin üst ve ikamet adresinde yapılan aramada 2 adet ayrı ayrı pakette yaklaşık 100 gram Skunk, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL, 50 Euro para ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Osman Y., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: İHA

Antalya, Side, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Maldivler'de Tatil Yapan Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la Görüntülü Konuşarak Hasret Giderdi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi Arka Sokaklar 510. Yeni Bölüm Fragmanı Nefes Kesti! Taksi Durağındaki Yolcu Kavgası Kanlı Bitti! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:35:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antik Kentte Turistlere Uyuşturucu Satarken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]