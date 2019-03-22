Antik Kentte Turistlere Uyuşturucu Satarken Yakalandı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde Side
antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Side antik kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumu alınan Osman Y. yakalandı. Osman Y.'nin üst ve ikamet adresinde yapılan aramada 2 adet ayrı ayrı pakette yaklaşık 100 gram Skunk, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL, 50 Euro para ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Osman Y., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:25 Kaynak: İHA
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