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Antik kentte yıldız şöleni

1 saat önce

Antik kentte yıldız şöleni Aigai Antik Kenti fotoğrafçıların ilgi odağı oldu Manısalı amatör fotoğrafçılar antik kentte yıldız pozlama yaptıMANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kentinde yıldız pozlama çalışması yapan amatör fotoğrafçılar, bulutlu...

Antik kentte yıldız şöleni
Aigai Antik Kenti fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
Manısalı amatör fotoğrafçılar antik kentte yıldız pozlama yaptı
MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan 2 bin 800 yıllık Aigai Antik Kentinde yıldız pozlama çalışması yapan amatör fotoğrafçılar, bulutlu havaya rağmen yıldız şöleni ortaya çıkardı.
Manisa'da tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanan ve 12 Aiol kentinden biri olan Aigai Antik Kenti amatör fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü işbirliğinde kazı çalışmalarının devam ettiği 2 bin 800 yıllık antik kentteki yıldız şöleni İhlas Haber Ajansı Muhabiri Aykut Yeniçağ ve Manisalı amatör fotoğrafçı Nazım Erel tarafından fotoğraflandı. Antik kent içerisinde bulunan yaklaşık 2 bin 200 yıllık tiyatro girişine makinelerini kuran fotoğrafçılar havanın kararmasıyla birlikte pozlamalarına başladı. Yaklaşık 200 kare fotoğraf çeken fotoğrafçılar havanın bulutlanması ve yıldızların kaybolması nedeniyle çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Havanın bulutlu olmasına rağmen fotoğrafçılar antik kentte yıldız şöleni yaşattı.
Bulutlu havaya rağmen güzel bir çalışma yaptıklarını söyleyen Nazım Erel, "İhlas Haber Ajansı Manisa muhabiriyle birlikte Aigai Antik Kentine yıldız pozlaması için geldik. Hava biraz bulutlu, istediğimiz kareleri elde edemedik ama güzel de bir çalışma oldu. Manisa'daki bu antik kenti herkesin ziyaret ederek görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.
Antik kentte yıldız şöleni
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:23 Kaynak: İHA
Yunusemre, Manisa, Genel
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