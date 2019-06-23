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Antik kentte yoga yaptılar

1 saat önce

Antik kentte yoga yaptılar Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki sütunlu cadde üzerinde yoga etkinliği düzenlendiMERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki sütunlu cadde üzerinde yoga etkinliği düzenlendi.

Antik kentte yoga yaptılar
Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki sütunlu cadde üzerinde yoga etkinliği düzenlendi
MERSİN - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yer alan Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki sütunlu cadde üzerinde yoga etkinliği düzenlendi.
'Uluslararası Yoga Günü' dolayısıyla Mezitli Belediyesince düzenlenen etkinliğe 7'den 70'e çok sayıda kişi katılarak, tarihi sütunların gölgesinde yoga yaptı. Etkinliğe Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Garinda Raju, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Latin İtalyan Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu ile Peder Roshan Cordiero da katılarak destek verdi.
9. Soli Güneş Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yoga hareketlerini eğitmenler eşliğinde tekrarladı. İzleyenlerin meraklı bakışları arasında ilginç görüntülere sahne olan etkinlikte, çoğunluğu kadınlardan oluşan grup 1 saat boyunca nefes egzersizi ve meditasyon yaparak dinginlik sağladı.
Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği 2. Katibi Garinda Raju, yoganın zihin ve bedenle olan ilişkisinden bahsederek, kendilerine bu imkanı sunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a teşekkür etti.
Yoga ile Türk toplumunun yeni yeni tanışmaya başladığını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "Bu özel bir gün. Çünkü yılın en uzun günü, güneş ışığının dünyada en çok olduğu gün. Festivalimiz artık uluslararası oldu. Dünya Yoga Günü de bunlardan bir tanesi. Bundan sonra yogayı sokaklarda, parklarda, meydanlarda yapmak, yogayı bir yaşam biçimi haline getirmek istiyoruz. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir. İşte bunun yollarından birisi de insanı ruhen rahatlatan yogadır" dedi.
Antik kentte yoga yaptılar
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
Neşet Tarhan, Mersin, Mezitli, Genel
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