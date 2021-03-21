Antik kentte yürüyüşe çıkan iki arkadaş taş koltuk bulduğunu iddia etti - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Limanağzı mevkiinin üstündeki Bayındır Mahallesi sınırları içinde küçük Likya yerleşimi olan Sebeda Antik Kenti'nde, yürüyüşe çıkan iki arkadaş, iki taş koltuk bulduğunu iddia etti. Koltukların fotoğraflarını inceleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, koltukların incelendikten sonra tarihçeleri hakkında net bir karar verilebileceğini söyledi.

Kaş'ta yaşamını sürdüren su altı eğitmeni ve doğa gönüllüsü Fahri Aslan ve doğa gönüllüsü Nail Eryaşar, Kaş'a bağlı Bayındır Mahallesi sınırları içinde bulunan Sebeda Antik Kenti'ne doğru yürüyüşüne çıktı. Küçük bir Likya yerleşimi olan Bahsız ve Kavgar tepeleri arasında yer alan Sebeda Antik Kenti'ni gezen Aslan ve Eryaşar, iddiaya göre iki taş koltuğa rastladı. Aslan ve Eryaşar, Limanağzı'nın hemen üstündeki tarihi taş koltukları fotoğrafladı.

Fahri Aslan, "Taş koltukların Sebeda Antik Kenti'nin tarihiyle özdeş olduğunu düşünüyorum. Orijinal biçimde duruyorlar. Bölge tam bir tarih zengini. Antik kentin kalıntıları capcanlı ayakta. Bir alan temizliği yapılabilirse, özellikle yaya yürüyüşçüleri için yeni bir alternatif rota olabilir" dedi.Taş koltukların fotoğraflarını inceleyen Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Patara Antik Kenti Kazıları Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise bu koltukların orijinalini ve yerini gördükten sonra tarihçeleri hakkında net bir karar verilebileceğini söyledi. DENİZE BAKAN YAMAÇLARDA LİKYALILARA AİT LAHİTLERİ GÖRMEK MÜMKÜN

Sebeda Antik Kenti, Likya Dönemi'ne ait küçük bir çiftlik yerleşim birimi olarak biliyor. Kent güvenilir bir liman üstünde oluşmuş lahitleri, kaya mezarları, sarnıçları, zeytin yağı çıkarma işlikleri, zeytin yağı kuyuları ile bir çiftlik yerleşimi olduğu açık biçimde görülüyor. Denize bakan yamaçlarda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Likya lahitlerini görmek mümkün. Kent içinde 3-4 adet gözetleme kulesi olduğu tahmin edilen küçük kale yapısı da yer alıyor.