Antik kentteki buz gibi doğal havuzlarda tarihe kulaç atıyorlar - Son Dakika

Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Limyra Antik Kent içerisinde, göller bölgesinden geldiği bilinen suyun oluşturduğu doğal havuzda yüzmek için gelen yerli ve yabancı turistler, tarihin içerisinde kulaç atıyor.

Yuvalılar köyü Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tarihi M.Ö. 5. yüzyıla dayanan Limyra Antik Kenti, Perikles'in Perslere karşı Likya Birliği'ni kurmak için başkent olarak kullandığı bölge olarak biliniyor. Likya'nın sönmeyen özgürlük meşalesinin ateşinin de adresi olarak bilinen ve yüzyıllardır tarihe meydan okuyan kent, bugünlerde içerisinde bulunan havuz ile adından söz ettiriyor. Antik kent içerisinde yer alan sütunlu caddenin üzerinden geçen dere, adeta doğal havuz işlevi görüyor. Antik kent çevresinde bulunan birçok doğal kaynak sayesinde buz gibi olan su, yazın sıcak hava dolayısıyla bunalan yerli ve yabancı turistlerin serinlemek için tercih ettiği ilk adres oluyor.

Islak elbiseler tarihi kayalar üzerinde kurutuluyor

Öte yandan, bunca güzelliğe ev sahipliği yapan ve birçok turistin uğrak noktası olan Likya'nın başkenti Limyra Antik Kenti, hak ettiği temizliği ve bakımı görmüyor. Kent çevresinin tam olarak tel örgülerle çevrili olmaması, etrafında bulunan bahçelerden geçiş yolunun olması, içeride bulunan yapıların tahrip olmasına neden oluyor. Antik yapıların üzerinde bulunan çöpler, yiyecek artıkları, tüm bu güzellikleri perdeliyor. Bazı yapıların üzerinde ise kuruması için serilen çamaşırlar göze çarpıyor.