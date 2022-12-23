Kütahya'da arkeologları heyecanlandıran kazı! Aizanoi Antik Kenti'nde 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip tek parça heykel bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da arkeologları heyecanlandıran kazı! Aizanoi Antik Kenti'nde 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip tek parça heykel bulundu

23.12.2022 13:12

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip erkek heykeli bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun ender bulunan bir esere denk geldiklerini ifade ederek, "Bu heykel bugüne kadar bulduğumuz neredeyse tam tek heykel." dedi. Kazıda ayrıca Yunan mitolojisi tanrılarından "Eros" ile "Dionysos" ve yarı tanrı "Herakles"in heykel başları da gün yüzüne çıkarıldı.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve tiyatro, stadyum, agora ve Zeus Tapınağı gibi tarihi yapıları ile dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen antik kentte kazılar, Penkalas Çayı'nda yoğunlaştırıldı. Son kazı çalışmalarında 2 metre 10 santim yüksekliğindeki erkek heykelini korumaya alan arkeologlar, Yunan mitolojisinde aşk tanrısı olarak bilinen "Eros", şarap tanrısı "Dionysos" ve yarı tanrı "Herakles"in heykel başlarını gün yüzüne çıkardı.

"GÜNEŞ SAATİ VE ÇOK SAYIDA MERMER HEYKEL PARÇALARIYLA KARŞILAŞTIK"

Penkalas Çayı'ndaki kazılarda Roma dönemine ait 2 No'lu mermer köprünün restorasyonunun tamamlandığını kaydeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, tamamen yıkılan 3 No'lu köprüde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Her gün yeni esere ulaşıldığına dikkat çeken Coşkun, "2022 yılında köprünün bulunduğu alanda yaptığımız çalışmalarda bizi oldukça heyecanlandıran sürpriz buluntularla karşılaşmaya devam ettik. Bir önceki sezondan beri bu alanda bol sayıda irili ufaklı çeşitli mermer heykel parçaları buluyorduk ki bunlardan bazıları, tam olsalar yükseklikleri 3- 3,5 metreyi bulacak parçalar. 2022 yılı kazı sezonunda 3 No'lu köprü enkazında yaptığımız çalışmalar ile köprüye ait çok sayıda bloğu ortaya çıkardık. Bu çalışmalar esnasında sadece köprüye ait parçalarla karşılaşmadık. Bunun yanı sıra bir güneş saati ve çok sayıda mermer heykel parçalarıyla karşılaştık" dedi.

"BUGÜNE KADAR BULDUĞUMUZ NEREDEYSE TAM TEK HEYKEL"

Özellikle son dönemde yürütülen kazılarda buldukları heykelin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Coşkun, "Bu heykel bugüne kadar bulduğumuz neredeyse tam tek heykel. Bir erkek heykeli ve 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip, sadece kaidesinin yarısı ve bir ayağı eksik; diğer kısımları tamamıyla korunmuş vaziyette. Öyle umuyorum ki 2023 yılında yapacağımız çalışmalarda heykelin bu eksik parçasını da bulacağız" diye konuştu.

"İKİ BİN YIL ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN"

Erkek heykelinin yanı sıra Yunan mitolojisine ait çeşitli heykel başlarına da ulaşıldığını belirten Prof. Dr. Coşkun, "Bunların içerisinde öne çıkan eserlerin başında yaklaşık 40 santimetre yüksekliğindeki bir 'Dionysos' başı. Bunun çok benzer örneğini bir sezon önce bulmuştuk. Bu sezon bir de 'Herakles' başı bulduk. 2020 yılında 'Herakles' gövdesi bulmuştuk. Bu sezon 'Herakles' başı bulunca acaba bir önceki sezon bulduğumuz heykelin gövdesinin başı mı, diye heyecanlandık ancak ona uymadı. Dolayısıyla şu an elimizde 2 tane 'Herakles' heykeli oldu. Umarım, ilerleyen yıllarda diğer parçalarını bulacağız. Bunun haricinde Antik Yunan panteonunun çeşitli tanrı ve tanrıçalarına ait heykel başları da söz konusu. Ön plana çıkan örneklerden bir tanesi 'Eros' başı. Yaklaşık 20 santimetre yükseklikte. Bu alanda bulmuş olduğumuz eserler aslında karışık tarihli eserler fakat heykel parçalarının günümüzden 1800-2000 yıl öncesine ait olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

İşte arkeologları heyecanlandıran kazıdan kareler;

Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kütahya'da heyecanlandıran buluş! Büyük bir özenle çıkarıp hemen korumaya aldılar
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kütahya'da arkeologları heyecanlandıran kazı! Aizanoi Antik Kenti'nde 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip tek parça heykel bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da arkeologları heyecanlandıran kazı! Aizanoi Antik Kenti'nde 2 metre 10 santim yüksekliğe sahip tek parça heykel bulundu - Son Dakika
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