Son Dakika Haberleri: Antik kentten götürülen eserler duvar yapımında kullanılmış (2)
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Antik kentten götürülen eserler duvar yapımında kullanılmış (2)

32 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız." dedi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız." dedi.

Doç. Dr. Beyazıt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazı başkanlığını yürüttüğü Tabea Antik Kenti'nde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Helenistik dönemden 1960'lı yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü antik kentin, yakın gelecekte önemli ziyaret noktalarından biri olmasını beklediklerine işaret eden Beyazıt, kazı çalışmalarında, doğal kayalar oyularak tek odalar halinde inşa edilmiş evler, gümüş ve bronz olmak isme bastırılmış sikkeler bulunduğunu hatırlattı.

Antik kentin Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini anlatan Beyazıt, şöyle konuştu:

"Bu sene yoğunlaştığımız alan çalışmalarından biri de antik kentten götürülen taşların tekrar yerine getirilmesine yönelik olacak. Tabea Antik Kenti'nden götürülen birçok tarihi eserin, bazı evlerin duvarlarının yapımında kullanıldığını tespit ettik. Mahallelerdeki evleri tek tek gezip bu eserleri toplayacağız. Sokak sokak gezdik. Tespit ettiğimiz taşları tutanaklar karşılığında alarak antik kente taşımaya başladık."

Beyazıt, kırsal mahallelerdeki evleri de inceleyeceklerini vurguladı.

Antik kentten götürülen Roma dönemine ait sütun ve kaidelerin, evlerin duvarlarında kullanıldığını ifade eden Beyazıt, "Toplayacağımız eserleri tek tek sergileyeceğiz. Böylece Kale'ye gelen ziyaretçiler ilk önce bu noktada var olan sütun başlıkları ve kaideleriyle karşılaşacak. Aynı zamanda lahitleri de bu düzenlemenin içine dahil etmeyi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi, Helenistik, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antik kentten götürülen eserler duvar yapımında kullanılmış
Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt Ağabeyinin yaptığı siyasi paylaşımlar, Nihat Hatipoğlu'nu zora sokacak Son Dakika: Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:33:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antik kentten götürülen eserler duvar yapımında kullanılmış (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]